Am Sitz des Unternehmens in Planegg gibt es unter anderem einen reflexionsarmen Raum, der komplett mit weißen Schaumstoffkeilen verkleidet ist.

Die Ingenieure von Müller-BBM haben sich international einen Namen als Akustik-Experten gemacht und unter anderem am berühmten Opernhaus in Sydney mitgewirkt. Nun feiert das Unternehmen mit tausend Mitarbeitern sein 60-jähriges Bestehen.

Von Rainer Rutz, Planegg

Kaum eine andere Firma trägt den Namen Planegg so weit in die Welt hinaus wie das Ingenieurbüro Müller-BBM - und das seit 60 Jahren. Ob es die weltberühmte Oper im australischen Sydney ist, das Moskauer Bolschoi-Theater, der Flughafen in München oder das Stadtcasino in Basel: Sehr häufig werden die Akustik- und Umwelt-Ingenieure aus Steinkirchen bei Planegg zu Hilfe gerufen, wenn es Dissonanzen im wahrsten Sinn des Wortes gibt, wenn es gilt, ein neues Klangwunder zu schaffen oder wenn es beispielsweise um Lärmemissionen von landenden und startenden Flugzeugen geht. Und von wegen "Ingenieurbüro": Müller-BBM ist heute ein Großunternehmen. Tausend Fachleute arbeiten weltweit bei Müller-BBM, am Hauptsitz in Planegg alleine rund 450. Sie erwirtschafteten zuletzt einen jährlichen Umsatz von 121 Millionen Euro und tragen so ganz maßgeblich zur wirtschaftlichen Blüte der Gemeinde Planegg bei.

Das Sydney Opera House ist eines der Konzerthäuser, an deren Akustik die Firma Müller-BBM mitgewirkt hat.

In der Region München kennt man den "Tausendsassa der Akustik" - so wird firmenintern der 2015 verstorbene Gründungsunternehmer Helmut A. Müller genannt - und seine Nachfolger, nicht nur wegen ihres herausragenden Know-hows im Akustik-Bereich, sondern wegen sehr viel banaleren, aber dennoch sehr wichtigen Expertisen: Lärmschutzgutachten an verkehrsreichen Straßen etwa. Verkürzt gesagt: Überall da, wo es um Emissionen und Immissionen geht, werden die Planegger Fachleute gebraucht. Ihr Repertoire ist daher schier unerschöpflich. Es geht um die Bereiche Bau und Umwelt, um Konzert- und Opernhäuser, um Hochschulen und Krankenhäuser, um Sportstadien oder um die Frage, ob eine Tangente wie die mit fast 20 000 Autos pro Tag befahrene Germeringer Straße quer durch Planegger Wohngebiet die gesetzlich zulässigen Schadstoff-Grenzwerte einhält. Was sie im übrigen nur ganz knapp tut, wie Müller-BBM herausgefunden hat. Es geht um Geräusche oder Erschütterungen, aber auch um Gerüche, Licht oder Schadstoffe allgemein, die möglicherweise auf die Umwelt einwirken: alles Fälle für Müller-BBM.

Die Messung von Verkehrslärm wie hier in Gräfelfing ist die weniger glamouröse Seite der Arbeit von Müller-BBM.

24 Mitarbeiter hatte man 1962 und ein einziges Büro in München, damals noch unter dem Namen Müller-BBN. Die drei Großbuchstaben standen für den damaligen US-Partner Bolt Beranek Newman. Der stieg später aus und aus dem N machte man flugs und unauffällig ein M wie Müller. 1976 zog das Unternehmen nach Planegg und hat im Steinkirchner Gewerbegebiet ständig expandiert - insgesamt sechsmal. Mehr als 30 Tochterfirmen gibt es mittlerweile weltweit, die Müller-BBM Holding AG hat Niederlassungen in acht deutschen Bundesländern. Und sogar die Straße, an der sich das Unternehmen befindet, wurde umbenannt: Aus der Robert-Koch-Straße wurde vor zwei Jahren die Helmut-A.-Müller-Straße.

Naturgemäß hat sich der Aufgabenbereich der Ingenieure mit den Jahren und Jahrzehnten verändert und vergrößert. Den größten Bereich, so heißt es im Haus, macht heute das Thema "Nachhaltigkeit" aus. Er betrifft das Bauen und die damit verbundenen Ressourcen, die man einsparen will und muss. Das Schlagwort "Klimawandel" hat für das Planegger Unternehmen eine ganz besondere Bedeutung. Unterstützt werden Kommunen, Projektentwickler und Planer schon in der Frühphase von Maßnahmen, die das Klima etwa in den Städten betreffen: Durchlüftung von Stadtteilen, Ausbildung und Vermeidung extremer Hitze in bestimmten Straßenzügen, Untersuchung der Wirkung ausgleichender Maßnahmen wie Grünflächen.

Müller-BBM erfasst den "Ist-Zustand". Danach werden mögliche Änderungen aufgrund des Klimawandels dargestellt. Ein Dauer-Thema gerade in den Kommunen ist der Brandschutz in öffentlichen Gebäuden, hier berät Müller-BBM Architektenbüros und Bauherren. Millionensummen müssen oft verbaut werden, wenn die gesetzlichen Vorgaben nicht mehr erfüllt sind - in Planegg war zuletzt das gesamte Feodor-Lynen-Gymnasium oder die historische Grundschule betroffen. Aber auch im Bereich der Akustik war Müller-BBM in Planegg aktiv - im Kulturzentrum Kupferhaus, das seither von Musikern aus ganz Deutschland für Aufnahmen genutzt wird.

Anlässlich des 60-jährigen Bestehens gibt es am Donnerstag, 12. Mai, einen Tag der offenen Tür bei Müller-BBM in Steinkirchen. Von 9.30 Uhr an gibt es Fachvorträge und Rundgänge, zum Schluss einen Grillabend.