Zehn Tage nach dem schweren Unfall auf der Staatsstraße 2573 bei Taufkirchen ist die beteiligte Motorradfahrerin im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen erlegen. Die 28-Jährige aus München hatte nach Angaben der Polizei am Freitag, 20. Mai, übersehen, dass ein Autofahrer vor ihr abbremste, um in einen Waldweg einzubiegen. Sie fuhr mit ihrer Maschine auf das Heck des Autos auf. Obwohl sie sofort mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen wurde, konnten die Ärzte ihr Leben nicht retten. Am Montag starb sie nach Angaben der Polizei in der Klinik.