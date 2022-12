Grasbrunn:Auto prallt auf Glatteis gegen Baum

Vermutlich wegen Eisglätte auf der Straße ist ein Autofahrer am Samstagvormittag zwischen den Grasbrunner Gemeindeteilen Möschenfeld und Harthausen von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Unfall ereignete sich auf Höhe des Baldhamer-Geräumt. Der 40-Jährige aus dem östlichen Landkreis München wurde vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Münchner Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei erlitt er bei dem Unfall eine Platzwunde am Kopf und eine Kniefraktur, der Airbag, der ausgelöst wurde, verhinderte schlimmere Verletzungen. Den Gesamtschaden am Fahrzeug schätzt die Polizei auf 8000 Euro. Da das Fahrzeug aufgrund eines Totalschadens nicht mehr fahrbereit war, musste es abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache hat die Münchner Verkehrspolizei aufgenommen.