Unterschleißheim: Erst einmal nur das Nötigste

Detailansicht öffnen Das Unterschleißheimer Feuerwehrhaus soll für 15,4 Millionen Euro aufgerüstet werden. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Die Feuerwehr in Unterschleißheim verfügt über ein großes, weitläufiges Gebäude, das aber trotzdem längst nicht mehr ausreicht. Die Rettungskräfte sind in der größten Stadt des Landkreises stark gefordert und mit ihren Einheiten im Katastrophenschutz auch in der Region von Bedeutung. Die Stadt wollte daher massiv in die Infrastruktur investieren. Doch die Pläne wurden infolge der Coronakrise und der Steuerausfälle zusammengekürzt. Nun wird erst einmal das Notwendige getan, wofür immer noch mit Ausgaben in Höhe von aktuell 16,4 Millionen Euro gerechnet wird. Die Technikräume werden auf den aktuellen Stand gebracht. Ein Feuerwehrbedarfsplan soll zeigen, was die Feuerwehr braucht und was das kosten wird. Neue Einsatzfahrzeuge wurden erst kürzlich in Betrieb genommen. belo

Unterföhring: Neue Wache für 24 Millionen Euro

Detailansicht öffnen Der Neubau des Unterföhringer Feuerwehrhauses hat gerade erst begonnen. Wie er einmal aussehen soll, zeigt diese Simulation. Illustration: KPlan Architekten

Zu eng geht es in der 1979 erbauten Wache der Freiwilligen Feuerwehr Unterföhring an der St.-Florian-Straße zu. Dieser Engpass aber soll bald beseitigt sein, denn die Gemeinde errichtet derzeit eine neue Brandwache zwischen der Münchner Straße und der Straßäckerallee und lässt sich diesen topmodernen Bau auch einiges kosten: Insgesamt 24 Millionen Euro nimmt Unterföhring für das neue Feuerwehrhaus in die Hand. In dem Neubau am südlichen Ortseingang entsteht zudem Wohnraum für neuen Feuerwehrler; mit dieser Maßnahme will die Gemeinde den immer weiter steigenden Mietpreisen im Landkreis etwas entgegen setzen und die Ehrenamtlichen an die Freiwillige Feuerwehr binden. Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer (Parteifreie Wählerschaft) nannte das beim symbolischen Spatenstich zum Beginn der Arbeiten ein klares Bekenntnis zur Feuerwehr. Laufen die Arbeiten nach Plan, soll die neue Wache im Sommer 2023 bezugsfertig sein. Den Entschluss zum Neubau hatte der Gemeinderat bereits im Jahr 2013 gefasst, ursprünglich hätte dieser auf einem Parkplatz gegenüber dem jetzigen Standort entstehen sollen, dieser Plan wurde aber verworfen. müh

Höhenkirchen-Siegertsbrunn: Neubau am Ortsrand

Detailansicht öffnen Das neue Siegertsbrunner Feuerwehrhaus soll noch heuer fertiggestellt werden. (Foto: Claus Schunk)

Die Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn ist finanziell nicht auf Rosen gebettet. Doch was die Freiwilligen Feuerwehren angeht, von denen die Doppelkommune im Südosten des Landkreises aus historischen Gründen gleich zwei mit relativ großem Ausrüstungspark unterhält, spart man derzeit nicht. Der Bau des neuen Siegertsbrunner Feuerwehrhauses soll insgesamt 6,3 Millionen Euro kosten. Das Gebäude, das derzeit nahe der Leonhardikirche am Ortsrand entsteht, ist architektonisch anspruchsvoll gestaltet und soll außer für den Fuhrpark auch Platz für Schulungs- und Technikräume bieten. Noch in diesem Jahr soll es fertiggestellt werden. Derzeit residiert die Siegertsbrunner Feuerwehr im Ortszentrum in einer inzwischen viel zu klein gewordenen Garage. belo