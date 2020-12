Was drei Priester unterschiedlicher Konfession an Weihnachten den Menschen zu sagen haben

Von Anna Lea Jakobs

Pater Georgios Siomos sitzt an einem langen Schultisch im Aufenthaltsraum der griechisch-orthodoxen Allerheiligenkirche in München. Er ist dunkel gekleidet, selbst seine Maske vor Mund und Nase ist schwarz. Ein voller Bart mit einem einzigen weißen Haar quillt unter ihr heraus. "Es ist schon anders, wenn man in die Gemeinde schaut und dann 100 Menschen mit Masken vor sich sieht", sagt er über die Herausforderung, in Zeiten einer Pandemie Gottesdienste abzuhalten. Wegen der kurz vor dem Weihnachtsfest erneut kräftig gestiegenen Infektionszahlen, fallen viele Gottesdienste aus oder finden im kleineren Rahmen statt. Die Pfarrer brauchen Fantasie, wie sie die Weihnachtsbotschaft den Menschen erzählen können.

Georgios Siomos, 33, ist seit 2016 Pater der griechisch-orthodoxen Allerheiligenkirche in München und des Gemeindeverbands vom Landkreis München. In der Vergangenheit hielt er Weihnachtspredigten in Haar und Taufkirchen. Dieses Jahr wird er wegen der Hygienevorschriften auf die Allerheiligenkirche in München ausweichen. Der katholische Pfarrer Wolfgang Fluck, 62, aus Pullach-Großhessehohe predigt am Heiligabend in der Heilig-Geist-Kirche. Die Predigt der 32-jährigen Manuela Urbansky, die auf den ersten Weihnachtsfeiertag verlegt worden ist, werden Unter- und Oberschleißheimer im Live-Stream verfolgen können. Urbansky hält seit 2019 das evangelischen Pfarramt der Gemeinde Unterschleißheim inne. Sie wird allerdings am 25. Dezember in Oberschleißheim predigen.

In ihren Predigten wollen die Pfarrer die vielen Menschen, die gerade schwere Zeiten durchmachen, besonders ansprechen. Sie fokussieren sich auf die Hoffnung, welche die Geburt Jesu als Sohn Gottes den Menschen in ihren irdischen Nöten geben soll. Es herrscht allerdings Uneinigkeit darüber, inwieweit man die Sorgen, die durch die Corona-Pandemie verursacht werden, thematisieren soll.

Mit vollem Enthusiasmus erzählt Manuela Urbansky, dass sie das Weihnachtsevangelium auf eine moderne Weise predigen möchte. "Die frohe Botschaft und das Christentum ist nichts Veraltetes und Angestaubtes, sondern passt in das heutige Leben." Deshalb möchte sie in ihrer zweiten Weihnachtspredigt im Amt der Pfarrerin auf die Sorgen der Menschen in der Corona-Pandemie eingehen. Natürlich sei die Hauptbotschaft von Weihnachten Hoffnung. Aber die entstehe nicht zwangsläufig dadurch, dass man über die schweren Lasten des letzten Jahres mit einem Weichzeichner gehe. Die Geburt Jesu ist für sie eine Analogie zur heutigen Zeit. Denn wenn man sie richtig erzählt, dann zeige sie die schweren Seiten des Lebens, aber gebe den Menschen neue Hoffnung.

Die Geburt Jesu sei kein Zuckerschlecken gewesen, sagt die Pfarrerin. Wolfgang Fluck stimmt dieser Darstellung zu: "Die Umstände, so wird berichtet, waren alles andere als bequem, von Krippenbeschaulichkeit keine Rede." Es war nach der Anschauung Urbanskys keine "Stille Nacht". Joseph sei damals bestimmt durch die Krippe getigert mit Jesus auf dem Arm und habe versucht, das schreiende Kind in den Schlaf zu wiegen. Vielleicht hat er dann völlig entnervt die Hirten nach Hause geschickt, weil die Schafe immer wieder geblökt und das Kind am Einschlafen gehindert haben. In der Corona-Pandemie sei diese Darstellung für Eltern nachvollziehbar.

Der katholische Pfarrer Fluck möchte in seiner Predigt auch die Sorge um Gesundheit, das Leben und die berufliche Existenz aufgreifen. "Weil die Unbeständigkeit oder Zerbrechlichkeit des Lebens in den vergangenen Monaten stark ins Bewusstsein gekommen ist, bietet sich die Ausschau nach Ressourcen aus dem Glauben an, die weiterhelfen können." Fluck betont, dass die Hirten, ein damals nicht sehr geachteter Stand, als erstes von der Geburt Jesu erfahren haben sollen. Das zeige, dass die Weihnachtsbotschaft für alle da sei, auch für diejenigen, die sich am Rande der Gesellschaft bewegen.

Der griechisch-orthodoxe Pfarrer Georgios Siomos kennt zwar die Corona-Sorgen der Menschen, doch er hat sich dazu entschlossen, sie nicht in der Weihnachtspredigt zu thematisieren. "Und zwar sehr bewusst. Ich glaube, es tut nicht gut, sich zu sehr auf die Dinge zu fokussieren, die schief laufen." Der Weichzeichner ist für ihn das Werkzeug eines Pfarrers. "Als Kirche sind wir aufgerufen, die ganzen Probleme, die es in der Welt gibt, zu wandeln, zu verklären und daraus etwas Schönes zu machen." Während er von Verklärung spricht, ertönt amerikanische Weihnachtsmusik aus dem Zimmer der Sekretärin. Der Pater lacht kurz auf und blickt zu der Flügeltür, die den Aufenthaltsraum vom Rest des Verwaltungstrakts trennt.

Der Pater fährt fort. Das Wesentliche an Weihnachten sei, dass Gott Mensch in der zerbrechlichen Gestalt eines Kindes wird. Dadurch ermögliche er den Menschen, ihn kennenzulernen. "Und zwar nicht auf einer intellektuellen Ebene, sondern als Mitmenschen: als Bruder, als Vater und in jeder anderen Gestalt." Die Weihnachtsgeschichte ruft dazu auf, Familie zu werden und kann denen Hoffnung spenden, die ihre eigene Familie wegen der Corona-Pandemie nicht sehen können.

Natürlich seien die Einschränkungen eine komplette Ausnahme für die meisten Gemeindemitglieder. Doch Siomos betont, dass sich die grundsätzlichen Probleme nicht geändert haben. "Krankheit gab es immer schon. Armut und Einsamkeit auch."