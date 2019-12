Der Landkreis München wird womöglich schon im Sommer 2020 ein 365-Euro-Ticket im Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) für Schüler und Auszubildende bis einschließlich 16 Jahren einführen. Der Kreistag befürwortete in seiner Sitzung am Montag in Ismaning einstimmig die Schaffung eines solchen Angebots und beschloss zudem, entsprechend das Geld in den Haushalt 2020 und die Folgejahre einzustellen. Insgesamt rechnet der Landkreis hierfür mit jährlichen Ausgaben in Höhe von 1,2 Millionen Euro. Allerdings stehen diese Entscheidungen noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Gesellschafterversammlung des MVV. Von dort gibt es jedoch positive Signale, so wurde das Thema offenbar beim jüngsten Treffen der Gesellschafter am 6. Dezember positiv bewertet.

Die SPD-Kreistagsfraktion stellte den Zusatzantrag, dass mit der Revision der aktuellen Tarifreform 2021 auch Studierende in den Genuss dieser deutlichen Kostenersparnis bei der Nutzung des MVV kommen sollten. Zwar gebe es das Semesterticket für Studierende, sagte die Neubibergerin Natascha Kohnen, aber im Vergleich zu einem 365-Euro-Ticket betrage die Lücke übers Jahr etwa 160 Euro. "Da kommt Unmut auf", so Kohnen. Sie sprach von einem guten Zeichen, sollte sich der Landkreis in dieser Frage für die Studierenden einsetzen. Die Vorsitzende der bayerischen SPD hat nach eigenen Worten in einem Gespräch mit dem bayerischen Verkehrsminister Hans Reichhart (CSU) "gute Signale" empfangen. Landrat Christoph Göbel (CSU) wurde beauftragt, in der MVV-Gesellschafterversammlung für eine solche Regelung einzutreten.