30. September 2018, 22:02 Uhr Mobilität Großflächig einsteigen

Der Landkreis will die technische Grundlagen für Ausbau des Netzes an Ladestation schaffen

Von Martin Mühlfenzl, Landkreis

Bisher ist Aying ein weißer Fleck auf der Landkarte öffentlicher Elektro-Ladesäulen. Kein Wunder also, dass es Johann Eichler bei der abschließenden Präsentation des Elektromobilitätskonzeptes für den Landkreis genauer wissen will. Wie es denn nun "konkret" weitergehen soll, will Ayings Bürgermeister wissen. Welche Schritte erfolgen müssten, um auch in seiner, ländlich geprägten Kommune ein möglichst sinnvolles Netz an Ladestationen zu errichten. Eichlers sehr konkrete Nachfrage im Festsaal des Landratsamtes ist keine wirkliche Überraschung, haben die Gutachter Christoph Hessel, Klaus Bogenberger und Marcus Gerstenberger den geladenen Gästen doch exakt jene Präsentation vorgelegt, die bereits die Kreisräte im Mobilitätsausschuss im Juli zu Sehen bekamen.

Viel Neues gab es also bei der Abschlusspräsentation nicht zu vermelden. Und doch scheint bei einem der großen Zukunftsprojekte des Landkreises etwas voranzugehen. Die Kreispolitik will ja nicht weniger als eine Mobilitätswende in den 29 Städten und Gemeinden herbeiführen - und zwar mit dem großflächigen Einstieg in den Ausbau der Ladeinfrastruktur. Mit einem möglichst einheitlichen System. Auf Eichlers Nachfrage also konnte das Landratsamt melden, dass noch im Frühjahr 2019 die Ausschreibung für ein sogenanntes Back-End-System laufen soll - also die technische Grundlage geschaffen werden soll, um überhaupt Ladesäulen aufstellen zu können, die "von allen" genutzt werden können. Eichler gab sich mit dieser Ankündigung zunächst zufrieden.

Wie dringend allerdings der sofortige Einstieg in die E-Mobilität ist, belegten die drei Gutachter mit eindrucksvollen Zahlen. Derzeit sind gerade einmal 0,2 Prozent aller Fahrzeuge im Landkreis reine E-Fahrzeuge. Diesen stehen insgesamt 81 Ladestationen zur Verfügung - allerdings sind davon nur 48 vollständig öffentlich zugänglich. "Es braucht eine einfache, landkreisweite Lösung", sagte Gutachter Hessel. "Es muss sichergestellt werden, dass die Ladepunkte gezielt an hochfrequentierten Zielorten platziert werden." Die Gutachter haben hierfür detailliert untersucht, wer überhaupt ein E-Fahrzeug nutzt oder künftig nutzen wird - und wofür. Pendler etwa, die damit zur Arbeit oder zum Park-and-Ride-Parkplatz fahren, Touristen, die in einem Hotel im Landkreis übernachten, Einkäufer, die nur kurz vorm Supermarkt stehen bleiben. Das hierfür entworfene Szenario, das zunächst umgesetzt werden soll, geht davon aus, dass bald ein Prozent aller Fahrzeuge im Landkreis elektrisch betrieben wird - hierfür müssten etwa 200 Ladestationen gebaut werden.

Wie das sehr schnell und vor allem auch günstig gelingen kann, machte Christoph Leicher, Unternehmer und Regionalchef der Industrie- und Handelskammer, deutlich: Mit einfachen Ladeanschlüssen, die von jedem Hauselektriker zum Preis von jeweils 50 Euro an der Hauswand angebracht werden können. Er selbst hat das an seinem Unternehmenssitz in Kirchheim bereits getan und appelliert an alle anderen Unternehmer im Landkreis, ebenfalls den Einstieg zu wagen. Unternehmer, sagte Leicher, müssten hier eine Vorbildfunktion einnehmen.