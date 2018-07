25. Juli 2018, 22:04 Uhr Mobilität Aus Liebe zu den Nachbarn

Höhenkirchen macht nun doch bei MVG-Leihrädern mit

Die blauen MVG-Mieträder kommen nun auch im Südosten des Landkreises an. Der Gemeinderat von Höhenkirchen-Siegertsbrunn hat nach wiederholtem Anlauf einstimmig beschlossen, eine Verleihstation am S-Bahnhof zu errichten. Ein kleines Fragezeichen bleibt allerdings: Die Gemeinderäte machen ausdrücklich zur Bedingung, dass die Beteiligung der Kommune von der Förderung durch den Bund abhängig ist. Auch dürfen auf die Kommune nicht mehr als 4250 Euro Betriebskosten im Jahr zukommen. Bürgermeisterin Ursula Mayer (CSU) sprach von einer Absicherung "nach dem Prinzip Hosenträger und Gürtel", damit auch ja nichts schief geht. Tatsächlich war bei vielen trotz am Ende einstimmigen Votums die Skepsis groß, ob Mieträder sinnvoll sind.

Dass das Thema nach mehrmaligen ablehnenden Voten des Gemeinderats überhaupt erneut den Weg auf die Tagesordnung fand, hatten die Höhenkirchner einmal mehr dem Brunnthaler Bürgermeister Stefan Kern (CSU) aus Brunnthal zu verdanken, der dafür kämpft, dass seine Gemeindebürger an den umliegenden S-Bahnhöfen Mieträder vorfinden. Mit dem Kollegen Johann Eichler (parteifrei) aus Aying ist er übereingekommen, gemeinsam an der S-Bahnstation in Dürrnhaar eine Mietradstation zu schaffen. Daraufhin sprach er in Höhenkirchen-Siegertsbrunn noch einmal vor und überzeugte auch Bürgermeisterin Mayer mit dem Argument, dass das reduzierte Verleih-Modell mit einer Stele, in deren Umfeld fünf Räder abgestellt werden könnten, nicht teuer sei. Mayer sprach von "überschaubaren Kosten". "Das können wir uns doch leisten."

Demnach müsste die Gemeinde 3150 Euro für den Aufbau investieren, die Betriebskosten lägen im schlechtesten Fall bei 4250 Euro im Jahr. Nach fünf Jahren könnte die Gemeinde aus dem Mietradsystem aussteigen. Roland Spingler (CSU) blieb dennoch bei seiner grundsätzlichen Kritik: "Einen Eigenbedarf sehe ich nicht." Man mache das nur für Brunnthal. Er zweifelte insbesondere die Aussage an, dass der Bund das Projekt fördert und die Kosten für die Gemeinde gedeckelt sind. Wenn das sichergestellt ist, macht Höhenkirchen-Siegertsbrunn auch mit. Der Förderantrag ist bereits gestellt.