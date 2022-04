Wer schon einmal versucht hat, im Englischen Garten in München ein solches Gefährt zu buchen oder aber nach einem Wiesn-Besuch mit müden Füßen, der weiß, was für ein Luxus es ist. Denn eine Rikscha ist nicht nur bequem, sondern meist auch sehr teuer. Die Unterhachinger Senioren dürfen diesen Luxus künftig auf Kosten der Gemeinde genießen. Ehrenamtliche treten in der Senioren-Rikscha, einem neuen Projekt, in die Pedale für alle, die nicht mehr gut zu Fuß sind und auch nicht mehr radeln können.