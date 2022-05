Der Mittlere-Isar-Kanal ist eines der wichtigsten Bauwerke des 20. Jahrhunderts in der Region. Er zweigt nördlich von München am Oberföhringer Wehr von der Isar ab und führt über etwa 64 Kilometer und mehrere Kraftwerkstufen zur Stromgewinnung, bis er auf Höhe von Landshut wieder in den Fluss mündet. Zu Planung und Bau des Kanals von 1918 bis Ende der 1920er-Jahre hat der Aschheimer Ortschronist Peter Stilling zahlreiche historische Dokumente, Fotografien und Filmaufnahmen gesammelt und diese in einem sehenswerten Film vereint. Gezeigt werden etwa Bilder von der Befahrung des Kanals um 1927, von der lange Zeit größten Abwasserfischanlage Europas, dem Teichgut Birkenhof, wie auch bislang ungesehene Aufnahmen von der Flutung des Ismaninger Speichersees 1928/1929, der heute zu den bedeutendsten Mausergebieten für Wasservögel in Europa zählt. Der Verein Nordostkultur zeigt den Film an diesem Donnerstag, 12. Mai, von 18.30 Uhr an in der Lohengrinstraße 11 in München. Anmeldung über https://programm.nordostkultur-muenchen.de.