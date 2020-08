Kolumne von Bernhard Lohr

Wer in diesen Wochen Erholung sucht, sollte planvoll vorgehen. Sonst kann es stressig werden. Das trifft nicht nur bei der Wahl des Urlaubsortes zu, der kein Corona-Hotspot sein sollte und nicht überlaufen. Auch der Entscheidung, an welchen Badesee man fährt, kommt besondere Bedeutung zu. Der sonnige Tag ist schnell versaut, wenn man auf der Hinfahrt im Stau steht, dann keinen Parkplatz findet und sich am Ende neben vielen anderen auf der Wiese an raren Schattenplätzen zusammendrängt. Vorsicht: Abstandsgebot.

Es sind heuer einfach viele daheim geblieben und die Freibäder lassen nur wenige rein. Insofern ist der Hollerner See bei Unterschleißheim zur rechten Zeit hergerichtet worden. Es gibt für üppige 3,50 Euro einen Parkplatz für alle, die es weiter haben. Die einst zwei Baggerseen wurden verbunden, manches wurde neu angelegt, manches ist noch am Entstehen. Heute will das weitläufige Areal samt Insel mit seinen Buchten, Sandbänken, Wiesen und Waldstücken entdeckt werden wie ein fremder Ferienort. Es gibt versteckte Ecken auf der Insel, an denen man sich fühlt wie Tom Sawyer und sein Freund Huckleberry Finn, als sie von zuhause abhauten und sich auf einer Insel mitten im Mississippi versteckten.

Wer aber einen Platz auf der Wiese schätzt, der sollte beim Planen an einen Sonnenschirm denken. Die frisch gesetzten Bäume bieten noch kaum Schatten. Der Schirm hilft, Abstand zu wahren, und er hilft, wenn am Abend aus heiterem Himmel ein Gewitter niedergeht. Es ist halt nicht Kroatien oder Spanien. Aber dafür ist man schnell wieder daheim.