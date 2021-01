Glosse von Bernhard Lohr

Vieles wird immer wieder gerne behauptet, weil es so logisch klingt. Keiner hinterfragt es. So gelten Bürgermeister als nahbare Menschen, nicht selten müssen sie als Gegenentwurf zum abgehobenen Politiker in Berlin herhalten. Dabei ist es doch oft so, dass einem der Bürgermeister der eigenen Gemeinde oder Stadt weniger vertraut ist als etwa die Bundeskanzlerin und der Minister, die man schließlich jeden Tag in den Fernseh-Nachrichten sieht. Gerade in einer Stadt mit einer gewissen Größe wie Unterschleißheim läuft man dem Bürgermeister nicht mal so über den Weg.

Aber Bürgermeister Christoph Böck (SPD) kann jeder leicht begegnen. Der Rathauschef hat die Fertigkeit entwickelt, sich in kleinen Videos den Bürgern zu präsentieren. In 60 Sekunden erklärt er den Unterschleißheimern ihre Stadt, setzt ihnen die Regeln im Corona-Lockdown auseinander und wünscht, nachdem er jede Kerze einzeln angezündet hat, im Schein des Adventskranzes ein besinnliches Fest. Zum Jahresabschluss hat Böcks Media-Team nun den Bürgern eine Art Bonusprogramm präsentiert. Es hat so genannte "Outtakes" zusammengeschnitten. Also Schnipsel, die es nicht in das wöchentliche Filmchen geschafft haben. Da kommt einem der Mensch Christoph Böck fast so nah wie eine Kanzlerin, deren Versprecher vor dem Bundestag in der Heute-Show aufgespießt werden.

Böck stolpert in diesen Filmen etwa in bester Slapstick-Manier bei einem Auftritt in der Bibliothek, er wirkt verloren beim Dreh in der Feuerwache, als eine Sirene losgeht und der Feuerwehrmann ganz trocken sagt: "Rauchmelder im Gymnasium." Christoph Böck bewegt sich im schicken Anzug ganz allein auf der Bühne zur Musik und schlägt auf imaginäre Trommeln. Der Bürgermeister verhaspelt sich in einer Szene, sucht nach den richtigen Worten - und sagt dann doch "passt". Das Ganze ist hinterlegt mit beschwingter Klaviermusik wie im Stummfilm. Diese Outtakes zeigen einen Bürgermeister, der sich selbst nicht zu ernst nimmt. Das tut zum Ende eines schwierigen Jahres, inmitten einer Pandemie, gut wie der prickelnde Sekt in der Silvesternacht. Auf ein gutes neues Jahr!