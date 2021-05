Kolumne von Bernhard Lohr

Wenn der geschätzte Ehemann ausnahmsweise mal aus freien Stücken loszieht, um Besorgungen zu machen, ahnt die Frau, wo es hingeht. Der Weg führt ihn zur nächsten Tanke. Dort kriegt er sein Lieblingsbier. Dazu fast alles, was der Holde für seinen Fußballabend braucht. Und das Beste daran: Der Schussel vom Dienst wird auch dann mit dem Nötigsten versorgt, wenn alle anderen Geschäfte zu haben. Und wenn er Glück hat, trifft er sogar Kumpels, die an Autos gelehnt über Männerthemen fachsimpeln. Das klingt jetzt alles klischeehaft. Klar, das ist es. Aber auch in Zeiten eines wachsenden Genderbewusstseins hält sich manches. So zum Beispiel: die Tanke als Ort gelebter Männlichkeit.

Dabei zeigt ein Beispiel aus Unterschleißheim, dass sich alles noch steigern lässt - und sich doch zwischen den Geschlechtern vieles ändert. In der Stadt im Münchner Norden existiert voll integriert in einer großen Tankstelle mitten im Gewerbegebiet ein Friseursalon für Männer. Zwischen den Selbstwaschplätzen, in denen man für ein, zwei Euro sein Auto schamponiert und poliert, prangt im Tankstellen-Design das Schild "Herren-Spezialsalon". Wer dort auf einem der Frisierstühle sitzt, schaut direkt auf die Zapfsäulen. Die Unterbodenwäsche, die Lackkonservierung und die Felgenreinigung gibt es nebenan. Im Salon bekommt der Autofahrer den Nass-Haarschnitt für 20,50 Euro und kann seine Frisur für 26 Euro beim Pflegepaket "Waschen, Schneiden, Föhnen" in Form bringen lassen. Ein typgerechter und modischer Haarschnitt wird versprochen; klassische Bartpflege gibt es sowieso - und Parkplätze vor der Tür.

Auch wenn es keinen Damenfriseur an der Tankstelle gibt, kann man das Angebot in Unterschleißheim gendermäßig als Schritt nach vorne betrachten. Der Friseursalon selbst kokettiert damit auf seiner Homepage, dass man etwas dafür tue, die Trennung zwischen starkem und schönem Geschlecht zu überwinden. Der Mann kommt jetzt von der Tanke nicht mehr nur mit glänzendem Auto wieder heim. Er ist sogar noch frisch frisiert. Nur Vorsicht, an alle Schussel: Der Friseur schließt spätestens um 18.30 Uhr. Aber man braucht immerhin keinen Termin. Das kann sich nur jemand ausdenken, der Männer gut kennt.