Wie viel Klopapier noch immer in irgendwelchen privaten Garagen oder Kellerräumen lagert, weiß kein Mensch. Noch nicht einmal das Landratsamt, das täglich alle möglichen Zahlen ausrechnet, die mit der Corona-Krise zu tun haben, kann das beziffern. Tatsache aber ist: Dieser Mangel ist inzwischen behoben, die Regale in den Supermärkten sind wieder gefüllt. Keiner muss Angst haben, an dieser Stelle leer auszugehen. Ähnlich dürfte das mit der Hefe sein. Diese einzelligen Pilze im praktischen, gut gekühlten 42-Gramm-Päckchen gehören beim Einkauf längst nicht mehr zu den gefragtesten Produkten. Auch Nudeln und Mehl sind kein Problem mehr. Es fällt einem noch so manches ein, was in den vergangenen zwei Monaten neben Schutzmasken und Desinfektionsmittel plötzlich schwierig zu bekommen war: Haushaltsgummis, Puzzles, Blumenerde, Fahrräder, Spielkonsolen und angeblich auch der Literaturklassiker "Die Pest" von Albert Camus.

In Unterhaching ist nun etwas Mangelware geworden, von dem sicher alle dachten, dass eine Gemeinde es im Überfluss besitzt: Tische. Die gibt bekanntlich in jeder Kommune in den unterschiedlichsten Ausführungen. Runde Tische zur Lösung jeder Art von Konflikten. Gemeinsame Tische, an die man sich unbedingt mal setzen muss, nur nicht gerade während der Pandemie. Stammtische sowieso. Auch den grünen Tisch, den reinen Tisch und vielleicht sogar einen Katzentisch wird man finden. Und doch reichen all diese Tische in der Corona-Krise offenbar nicht aus.

Wie Bürgermeister Wolfgang Panzer bei der konstituierenden Sitzung des Gemeinderats im Kubiz erläuterte, könnte es sein, dass Unterhaching die Tische ausgehen. Dass nämlich bei demnächst anstehenden Ausschusssitzungen nicht mehr genügend Möbel da sind, um für jeden Teilnehmer seinen eigenen Tisch aufzustellen, wie sich das derzeit gehört, um den vorgegebenen Krisen-Abstand von 1,50 Meter hinzubekommen.

Denn wenn nun demnächst in Unterhaching die Abschlussprüfungen an den Schulen anstehen, werden sämtliche zur Verfügung stehenden Tische offenbar für die Schüler benötigt. Und der Gemeinderat sitzt dann ohne Tisch da und kann noch nicht mal auf Selbigen hauen. Das ist wirklich ein Problem. Das darf man nicht einfach vom Tisch wischen.