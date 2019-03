26. März 2019, 22:15 Uhr Mitten in Unterhaching Täglich grüßt die Lichterkette

Wann ist der richtige Zeitpunkt, sich von Christbaum und Weihnachtsschmuck zu trennen? Manche tun sich damit besonders schwer.

kolumne Von Iris Hilberth

Wie lange sollte man eigentlich den Christbaum stehen lassen? Bis Silvester, meinen die Eiligen. Aber denen graust nur vor Tannennadeln im Wohnzimmer. Bis zum Dreikönigstag finden andere. Lichtmess wäre auch ein geeignetes Datum, um die Weihnachtsdeko wegzuräumen und die Lampen am Baum auszuschalten. Dann stand das beleuchtete Gewächs mindestens 40 Tage. Nun ist aber auch der 2. Februar schon lange vorbei, sogar der März bald rum und wir bewegen uns pfeilgerade auf Ostern zu. Es wird also Zeit, mal ernsthaft über Christbäume zu reden.

Wir wissen schon lange, dass man gar nicht früh genug dran sein kann mit der Vorbereitung auf die Feste. Stichwort Lebkuchen im September und Osterhasen in den Faschingsferien. Aber wie ist das eigentlich, wenn man selbst dann nicht genug von Weihnachten bekommen kann, wenn der letzte Christstollen gegessen und alle Lieder gesungen sind? Wenn die Trennung vom Baumschmuck so schwer fällt, dass man auch nach dem offiziellen Frühlingsbeginn noch die Weihnachtsbeleuchtung einschaltet? Macht keiner. In Unterhaching gibt es aber gleich mehrere solcher Weihnachtsfans, sodass man nach dem dritten Garten mit beleuchtetem Baum Ende März ins Grübeln gerät, ob man sich vielleicht doch in irgendeiner Zeitschleife befindet. Zumal Unterschleißheims Zweiter Bürgermeister Stefan Krimmer vor zwei Tagen eine E-Mail mit den Worten "Einen guten Rutsch wünsche ich Ihnen!" verschickt hat.

Nun ist die Erklärung für die Lichterketten in den Unterhachinger Gärten aber vielleicht eine ganz andere. Wird einem nicht ständig erklärt, dass man mit den neuen LED-Leuchten total toll Strom und damit auch Geld sparen kann? Zehn Jahre Glühbirne macht 1051,20 Euro, zehn Jahre LED nur schlappe 131,40 Euro. Die Unterhachinger Gartenbesitzer werden sich also genau ausgerechnet haben, dass die Ersparnis umso höher ist, je länger sie die Lichterkette am Baum brennen lassen. Am besten gleich bis Weihnachten.