Eigentlich ging es nur um Heuschnupfen. Die Hals-Nasen-Ohren-Ärztin wollte wissen, ob die Nase läuft oder eher verstopft ist, ob die Augen tränen oder jucken und wann was besonders schlimm ist. Ist leicht zu beantworten. Trifft im Moment alles zu, deshalb ist man ja da. Es ließe sich sogar mit Bestimmtheit sagen, dass die Gräser und der Roggen, die gerade aus dem Vollen schöpfen und ihre Pollen durch die Gegen schleudern, schuld an der Misere sind. Nur bei einer Frage auf dem Allergie-Bogen kommt man trotz genauer Kenntnisse des medizinischen Befundes ins Stocken: Wohnen Sie auf dem Land oder in der Stadt?

Der erste Gedanke ist: Unterhaching liegt auf dem Land. Eine Gemeinde im Landkreis ist schließlich keine Stadt. Andererseits haben die Ortschaften im Münchner Umland, wie das Gebiet rund um die Stadt so schön heißt, mitunter urbanen Charakter, vor allem wenn sie so dicht an München herangewachsen sind. Unterhaching ist von der Landeshauptstadt nicht einmal einen Kilometer entfernt. Und 26 000 Einwohner sind ja durchaus städtetauglich. In einem echten ländlichen Raum wäre ein Ort damit schon eine größere Kreisstadt.

Bei der Polizeiinspektion sehen das manche übrigens ähnlich. Als die Beamten vor einigen Jahren mal den Verkehr auf einem Unterhachinger Radweg entlang der Münchner Straße kontrollierten und von jedem 15 Euro kassierte, der auf der falschen Seite fuhr, belehrte ein Beamter die Radler: Auf dem Land könne man das vielleicht machen, aber nicht hier, in der Stadt.

Betrachtet man das Verkehrsaufkommen und die zugeparkten Straßen, möchte man ihm recht geben. Im Unterhachinger Rathaus würde man eine solchen Einschätzung natürlich entschieden zurückweisen. Die Gemeinde will keine Stadt sein, und auch keine werden. Auch wenn sie längst kein Dorf mehr ist. Deshalb kreuzt man am besten einfach beides an. Dann kann die Ärztin es sich aussuchen, wo einen gerade der Heuschnupfen plagt, in einer städtischen Gemeinde oder einer ländlichen Stadt. Den Pollen ist das eh egal.