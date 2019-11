Smileys gibt es heutzutage für alle nur erdenklichen Gemütsregungen. Die nasenlosen Gesichter grinsen, heulen, zwinkern oder kotzen uns auf allen Kommunikationskanälen den ganzen Tag an. Das erste Smiley war bekanntlich das freundliche gelbe, das der amerikanische Werbegrafiker Harvey Ball in den Sechzigerjahren im Auftrag eines Versicherungsunternehmens entworfen hatte, um dort das Betriebsklima zu verbessern. Es ist nicht überliefert, ob das geklappt hat.

Nun aber haben die Grünen in Unterhaching eben jenes Ur-Smiley mit dem Grinsen im gelben Gesicht auf ihre Plakate geklebt, die in diesen Tagen in der Gemeinde hängen. Es wird eine Veranstaltung mit dem Landtagsabgeordneten Markus Büchler am Donnerstag beworben, in der es um die Mobilität im Landkreis geht. Und so viel wird auch verraten: Moderator ist Armin Konetschny. Was aber das freundliche Grinsegesicht neben seinem Namen soll, erschließt sich auf den ersten Blick nicht. Ist der Bürgermeisterkandidat der Grünen so ein netter Typ oder ist das Thema so erfreulich?

Die wirklichen Gründe sind ganz andere: Die Grünen mussten das Gesicht ihres Bürgermeisterkandidaten überkleben, da das sonst Wahlwerbung gewesen wäre in einer Zeit, in der diese laut Plakatierungsverordnung der Gemeinde noch nicht erlaubt ist. Erst sechs Wochen vor dem Wahltermin im März dürfen die Parteien mit Fotos ihrer Kandidaten im Straßenraum in Erscheinung treten. Da müssen sich die Grünen also noch etwas gedulden. Es sei denn, ihr Armin Konetschny wird wie der CSU-Bürgermeisterkandidat von Garching, Jürgen Ascherl, plötzlich als Fotomodell entdeckt.

Der Kriminalhauptkommissar hatte seine Bewerbungsfotos für das Rathaus in einem Münchner Fotostudio machen lassen, fesch in Tracht und seriös mit Anzug und Krawatte. Dem Fotografen gefiel das Resultat offenbar so gut, dass Ascherl nun das gesamte Schaufenster am Kurfürstenplatz ziert. Seine Kollegen bei der Polizei haben das neue Mannequin längst hinter den Scheiben erspäht und reagierten begeistert: Smiley für Ascherl.