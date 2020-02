Der Klassiker sind rote Rosen. Oder teure Pralinen. Ein Candle-Light-Dinner macht auch immer Eindruck. Wer Wert auf den Valentinstag legt, der kommt in diesen Tagen ins Grübeln, womit er Hasi, Schnucki oder Mausi überraschen kann. Vielleicht doch mal etwas ganz Besonderes, etwas, womit die Herzdame oder der Herzbube nicht gerechnet hat? Die Liebste oder der Liebste soll auf jeden Fall das Gefühl haben, dass man sich richtig Gedanken gemacht hat, um seine Zuneigung zum Ausdruck zu bringen.

Vorschläge zum Valentinstag gibt es zur Genüge. Es dem heiligen Namensgeber gleich zu tun, der laut einer Legende frisch verheirateten Paaren Blumen aus seinem Garten schenkte, wird hierzulande allein daran scheitern, dass es auf den Beeten und Wiesen im Februar noch nicht wirklich etwas zu pflücken gibt. Es ist aber auch verständlich, dass ein Ausweichen in den Blumenladen zu langweilig und unpersönlich erscheint. Vielleicht will jemand auch den Last-Minute-Strauß von der Tankstelle aus dem vergangenen Jahr wieder wett machen.

Wenn also der selbstgebackene Kuchen in Herzform genauso ausscheidet wie der witzige Flaschenöffner, Liebes-Armbänder oder Schlüsselanhänger mit eingraviertem "Love", dann hätte der Unterhachinger Personaltrainer Günther Pfeifer vielleicht wirklich mal etwas Ausgefallenes im Angebot: ein Selbstverteidigungskurs zum Valentinstag. Kein Witz, sein Trainingszentrum richtet sich mit dem Kurs am 14. Februar explizit an Verliebte. Aber brauchen die das? Vielleicht hat Pfeifer auch an die Noch-Verliebten gedacht. Schließlich kann man nach dem Erlernen erster Grundkenntnisse am Valentinstag die Selbstverteidigung noch vertiefen, wie es auf der Webseite heißt. Sicher ist sicher. Ansonsten: einfach die roten Rosen vor die Füße werfen.