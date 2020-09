Kolumne von Claudia Wessel

In was für einer Welt leben wir? Dieser Seufzer kam am Dienstagabend von einer CSU-Gemeinderätin am Rande der Kulturausschusssitzung in Grünwald. Sie wollte jemanden begrüßen, doch dann fiel ihr das Abstandsgebot ein. Ganz spontan entfleuchte ihr der obige Satz. Man kann wohl davon ausgehen: Diese Frau ist keine Rebellin, sie ist nur- traurig? Nächste Szene: Ein Wiedersehen mit einer Kollegin nach Monaten, kurzes Update, wie es denn so geht. Ein kleiner unsicherer Ausblick auf die Zukunft in Form von Small Talk. Ein Satz aus ihrem Munde: "So kann es ja wirklich nicht weitergehen."

Und dann ein Telefongespräch in der Caritas-Sozialstation Hachinger Tal in Unterhaching. Elke Schauerte, Pflegedienstleiterin, hat einen altbekannten Patienten am Apparat. Seit 14 Jahren kennt sie den Mann, er ist über 90 Jahre alt. Sie kennt ihn noch als "gestandenen Mann", er war einst ein hoch angesehener Manager. Sein Alter managte er ebenso cool wie alles andere, die Frauen vom Pflegedienst mussten ihn nur ins Bad begleiten, ansonsten kam er sehr gut zurecht. Auch am Anfang der Corona-Krise war er noch cool. "Ich hab' mein Leben gelebt", sagte er, "und wenn ich's kriege, dann ist es eben so."

Als Elke Schauerte den Mann jetzt am Telefon hatte, bekam sie einen großen Schreck. Und als sie davon erzählt, wirkt auch sie sehr traurig. Der einst so starke Mann, der eigentlich nur wegen einer Formalität angerufen hatte, begann plötzlich, von seiner großen Hoffnungslosigkeit zu sprechen. Die Corona-Krise koste ihn immer mehr Lebensfreude, ließ er durchblicken, er sehe nur noch schwarz. "Wo ist denn noch ein Lichtblick?", fragte der Mann, der es doch bis dahin so guter Dinge bis ins hohe Alter geschafft hat.

Seine Depression kommt nicht daher, dass er keinen Besuch mehr bekommen durfte während des Lockdowns. Den hatte er nämlich auch vorher nicht - seine Söhne leben weit weg. Auch ohne Veränderung seiner persönlichen Lebensumstände hat ihn Melancholie gepackt, die ewige Angst vor Corona hat seine Stärke ausgehöhlt wie steter Tropfen einen Stein. Die Corona-Depression geht um, bei vielen. Um sie zu spüren, muss man weder Rebell noch Revoluzzer sein. Die Sehnsucht nach einem Lichtblick ist groß. Sein Fehlen zerstört auf unheimliche Weise ganz viel.