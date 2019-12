Weihnachtsansprachen haben Tradition. Die Rede der Queen etwa oder die des Bundespräsidenten. Aber auch die Botschaften aus dem Unterhachinger Gemeinderat. Das Tolle an diesem Brauch: Wenn im großen Sitzungssaal trotz unspektakulärer Tagesordnungspunkte wie "Anerkennung der Niederschriften " und "Bericht zu laufenden Anträgen" die Tische mit Tannenzweigen, Zimtsternen und Nüssen dekoriert werden, erwarten die Teilnehmer gleich sechs Vorträge zu den Festtagen. So viele gute Wünsche bekommt man selten auf einen Schlag.

Denn in Unterhaching hat der Bürgermeister nicht das letzte Wort im alten Jahr. Auch die Fraktionssprecher reden in der Dezembersitzung des Gemeinderats mal nicht nur über Zustandsprüfungen von Radwegen, Anbaupflanzungen an der A 995 und die Neugestaltung des Friedensplatzes, sondern auch mal über Gesundheit, Glück und Gottes Segen. Wohl dem aber, der am Anfang sprechen darf. Dem wird noch große Aufmerksamkeit zuteil. Es rutscht noch kein Zuhörer nervös auf dem Stuhl herum, weil er alles schon mal von den Vorrednern gehört hat, über das faire Miteinander, die gute Zusammenarbeit, den Dank an die Verwaltung. Es sei denn, man macht es so wie CSU-Fraktionssprecher Richard Raiser, der immer viel Herzblut in seine Weihnachtsansprache steckt, vorher Charles Dickens liest und seine "hartnäckigen unausweichlichen Gedankenflocken" über "Kokospalmen" und "künstliches Koma" über das 30-köpfige Gremium herabrieseln lässt.

Da spitzt jeder die Ohren und Johanna Wießner von den Freien Wählern wird sich gedacht haben: Dagegen komme ich - als Letzte im Reigen - einfach nicht an. Ihr Gedicht, das sie eigentlich vorlesen wollte, faltete sie bereits nach dem vierten Redner zusammen. Mit dem Blick auf die Uhr strich sie im Kopf weitere Sätze, die sie sagen wollte, und beließ es schließlich bei ein paar Weihnachtswünschen. Falls jemand das Gedicht interessiere, bot sie an, könne er eine Kopie mitnehmen und es sich selbst vorlesen. Eine Weihnachtsansprache to go.