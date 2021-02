Von Iris Hilberth

Vor wenigen Tagen noch hat es nach Schnee gerochen. Es ist wissenschaftlich nicht erwiesen, dass das überhaupt geht. Doch viele Menschen glauben, Schnee riechen zu können. So wie den Frühling oder den Regen. Den Geophysiker und Astronauten Alexander Gerst jedenfalls begeisterte vor gut zwei Jahren nach seiner Landung in Kasachstan der Duft des Schnees. Aber womöglich riecht der in einer Steppe in Zentralasien doch ein wenig anders als in Oberschleißheim oder in Unterhaching. Und man riecht eigentlich Steppe im Schnee oder verschneites Unterhaching. Wobei sich die Frage anschließt: Kann man einen Ort am Geruch erkennen?

Sissel Tolaas, interdisziplinäre Duftforscherin, würde das wohl mit einem klaren Ja beantworten. Die Norwegerin hat zig Tausend Gerüche in Glasflakons in ihrem Berliner Labor gesammelt und weiß: München riecht nach Bier, Fleisch und teurem Parfüm. Berlin hingegen neutral mit einer Prise Grün. Von anderen Orten ahnt man auch ohne Sissel Tolaas, dass sie arg stinken, weil Gerüche aus Geflügel-, Schweine- oder Rinderhaltung in unterschiedlichen Belästigungsgraden durch die Straßen wabern oder die Bauern regelmäßig ihre Felder odeln. Und Unterhaching? Riecht nach Kaffee.

Nicht immer, aber wenn die Kaffeerösterei in der Kapellenstraße ihre Trommeln anwirft, duftet es rings herum nach Frühstück. Dabei ist Unterhaching nicht per se eine Kaffee-Gemeinde. Eher schon eine Senf-Gemeinde. Aber nach Develey mittelscharf riecht es hier nie. Das Unternehmen könnte nun aber der Gemeinde zumindest im Winter einen eigenen Geruch verleihen. Und das liegt an einem anderen Produkt: an den Gurken.

In Niederbayern, wo die Firma das Gemüse anbaut und einmacht, wurde bereits erfolgreich erprobt, das Gurkenwasser gegen Straßenglätte einzusetzen. Das spart tonnenweise Salz und eine Million Liter Wasser. Kerstin Schreyer, die bayerische Verkehrsministerin aus Unterhaching, ist begeistert und empfiehlt den nachhaltigen Einsatz. In ihrem Flyer heißt es: "Die Fahrer bemerkten einen leichten Gurkenduft bei der Betankung des Fahrzeugs, den sie aber als angenehm und sogar appetitanregend empfanden." Es könnte also eine echte Duftmarke für Unterhaching werden: Frühstück, Gurkensalat und Schnee. Zeit für einen neuen Flakon, Frau Tolaas!