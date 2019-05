30. Mai 2019, 22:08 Uhr Mitten in Unterhaching Heilmittel Löwenzahn

Weil der Name ´Sternschnuppe` nur Pech brachte, tauft sich ein Kindergarten um

Von Iris Hilberth

Es muss in der sechsten Klasse gewesen sein, da hatte sich Horst dazu entschlossen, von nun an Stefan zu heißen. Horst war damals wie sein Name eher ein Außenseiter. In den Siebzigerjahren hießen die Buben Michael, Thomas, Andreas und eben Stefan. Nicht Horst. Sein Imagewandel mit der Namensänderung blieb ein unglücklicher Versuch. Die Lehrer nannten ihn weiterhin Horst, zumal zwei weitere Stefans in der Klasse saßen.

In der Geschichte gibt es bekanntere Namensänderungen als die von Horst. Unvergessen bleibt der Schokoriegel Raider, der seit 1991 Twix heißt. Die Bundesagentur für Arbeit hieß früher Arbeitsamt, das Happy Meal von Mac Donalds ging als Juniortüte über die Theke. Neuer Name, neues Image. So stellt sich die Gemeinde Unterhaching das auch mit ihrem Kindergarten an der Robert-Koch-Straße vor. Seit gut zehn Jahren heißt der "Sternschnuppe". Was nicht ungewöhnlich ist. Kitas heißen heutzutage so. Villa Kunterbunt, Haus Farbenfroh, Kita Regenbogen. In Hannover gibt es die "Lustigen Latzhosen" und in Frankfurt die "Zornigen Zwerge" und die "Pfützentreter". Nur der Unterhachinger Kindergarten will nicht mehr die "Sternschnuppe" sein.

Offiziell heißt es, mit dem Wechsel der Leitung solle auch ein neuer Name her. Würde man aber jedes Mal eine Einrichtung umbenennen, wenn es einen Personalwechsel gibt, blickt keiner mehr durch. Die "Sternschnuppe" hat schlichtweg ein Imageproblem, nachdem es im vergangenen Jahr Ärger wegen der ausgefallenen Heizung, der alten Klos und schließlich auch noch mit massenhaftem Brechdurchfall gegeben hat. Wer online nach "Sternschnuppe" sucht, findet unschöne Dinge, für die der Kindergarten selbst gar nichts kann. Deshalb will er sich jetzt "Löwenzahn" nennen, haben Team, Eltern und Kinder entschieden. Der Löwenzahn würde für Resilienz und Stärke stehen. Sollte der Löwenzahn dann doch nicht seine Wirkung entfalten, gibt es einige Alternativen. Denn die Pflanze hat im Volksmund 500 verschiedene Namen: Pusteblume, Teufelsblume, Kuhblume, Pissblume. . .