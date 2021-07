Kolumne von Iris Hilberth

Nach einem Tag im Home-Office, direkt unter dem Dach, am heißesten Nachmittag der Woche, wäre eine Abkühlung ganz recht. Das Meer ist weit weg, daher vielleicht in einem See oder im Schwimmbad. Stattdessen: Bauausschusssitzung im Kultur- und Bildungszentrum. Vorne spricht der Bürgermeister im leicht abgedunkelten Saal über die Sanierung der Lüftungszentraltechnik im Rathaus. Dann diskutiert das Gremium über das Glasdach der Sportarena, durch das es rein regnet. Es ist alles nur mäßig spannend an einem Sommerabend und der Blick schweift nach draußen, durch die großen Fenster des Kubiz. Aber, was ist das?

Plötzlich ist man hellwach. Oder etwa nicht? Man schaut einmal und denkt sich, das kann nicht sein, und richtet die Aufmerksamkeit wieder dem Vortrag der Verwaltung. Dann guckt man noch mal hinaus, nur so zur Vergewisserung. Immer noch das Gleiche zu sehen. Das kann nicht sein! Da duscht jemand. Auf dem Balkon. Direkt über der Schulstraße. Und die Schulstraße ist kein kleiner Seitenweg. Sie ist die Hauptverbindung zwischen Kubiz und Rathaus, zwischen Post und Gewerbegebiet. Da duscht man nicht ohne Publikum. Selbst wenn im Kubiz nicht gerade jemand aus dem Fenster schaut.

Der kann also nicht wirklich echt sein, so ein duschender Mann auf einem Balkon. Es soll ja Halluzination geben, bei denen man weiße Mäuse sieht oder Lichtblitze, auch Leute. An heißen Tagen vielleicht sogar unter der Dusche. Man ist geneigt, den Vorhang auf der anderen Seite des Saals mal zurück zu schieben, um zu prüfen, ob man Richtung Süden vielleicht einen Infinity-Pool sieht. Dass der Kollege bestätigt, dass auch er den Mann unter der Dusche sieht, ist beruhigend. Nach dem Tagesordnungspunkt "Erlass einer Vorkaufsrechtssatzung" ist der Duscher weg. War doch alles nur Einbildung, eine Art Unterhachinger Fata Morgana? Doch da kommt der Mann auch schon wieder mit einem Handtuch um die Hüften und klappt seine Dusche ein. Dann ist Sitzungspause in Kubiz. Das hat übrigens auch einen Balkon.