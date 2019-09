Der Präsident wird es womöglich noch gar nicht mitbekommen haben, schließlich sind ja erst neun Spieltage vorbei und Manfred Schwabl behauptet stets, frühestens nach der zehnten Runde einen ersten Blick auf die Tabelle zu werfen. Aber vielleicht hat es ihm ja jemand geflüstert, dass sein Klub, die Spielvereinigung Unterhaching, am Wochenende auf Platz eins der dritten Fußball-Liga geklettert ist.

Spitzenreiter. Das hört sich für jeden Fußballverein toll an. Erst recht für solche, deren Anteile an der Börse gehandelt werden. In Hachings Fall haben die Anleger prompt reagiert: Um ein Dreiviertelprozent ging es für das Wertpapier am Montag nach oben. Seit dem Ausgabetag Ende Juli rutschte die Aktie übrigens noch nie unter den Emissionskurs. Aber der große Reibach wird erst dann gemacht, wenn es eine Liga höher geht für die Rot-Blauen: Der Aufstieg ist das Ziel, und so langsam drängt sich der Verdacht auf, dass das womöglich schon für die aktuelle Saison realistisch sein könnte.

Da würden die Hüter von Tradition im deutschen Fußball wieder aufschreien. Die halten es nämlich eher mit den Klubs, die entweder über Heerscharen von Fans verfügen oder eine Litanei an Erfolgen vorzuweisen haben. Etwa ehemalige Meister wie Eintracht Braunschweig, Kaiserslautern oder natürlich 1860 München. Auch der letzte DDR-Champion vor der Wiedervereinigung der beiden Fußballverbände, Hansa Rostock, kickt in Liga drei. Und jede Menge Ex-Erstligisten, aber ein solcher ist Haching ja auch.

Und überhaupt: Wer hat denn die Meisterschaft 2000 zugunsten der Bayern entschieden? Klar, die Hachinger waren es. Und einen eigenen nationalen Titel haben sie auch schon eingeheimst: Die SpVgg wurde 2001 deutscher Hallenfußballmeister. Immerhin. Also Ruhe auf den billigen Plätzen. Und selbst wenn beim Zuschauerzuspruch noch Luft nach oben ist: besser ein paar Dutzend brave Anhänger in der Kurve als Hunderte, die es mit der Demokratie nicht so genau nehmen. Wie zuletzt in Chemnitz, wo Fans gegen die Suspendierung des Mannschaftskapitäns Sturm liefen, obwohl der mit der rechten Szene sympathisiert.

Politisch sind sie in Haching nicht, eher bodenständig und bayerisch. Das ist dem Präsidenten ganz wichtig. Und vielleicht haben sie damit ja Vorbildcharakter für andere Klubs aus dem Landkreis. Der TSV Brunnthal etwa, ein kleiner Verein, der im Sommer zum ersten Mal in der Klubgeschichte in die Bezirksliga aufgestiegen ist. Und dort ist er nach zehn Spieltagen: Spitzenreiter!