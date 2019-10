Auf dem Weg aus Unterhaching zurück ins SZ-Hochhaus noch schnell den Tank gefüllt, man will ja nicht in der Unterführung in Berg am Laim plötzlich liegen bleiben wie ein zu hoch geratener Lkw. Und bei der Gelegenheit gleich noch was zum Beißen klargemacht, fürs Mittagessen ist heute eh keine Zeit. Ein Schinken-Käse-Croissant soll es sein, was den Tankwart in leichte Schwierigkeiten bringt, offenbar sind für die Bedienung seiner Kasse Informatikkenntnisse gefragt. Er tippt wild auf den tausend Tasten herum, im Display erscheint "Baguette mit Schinken und Käse". Vorsichtiger Protest des Kunden, man habe ein Croissant, kein Baguette bestellt. Der Blick des Mannes hinter dem Tresen drückt gleichzeitig Ratlosigkeit und Verachtung aus. Nach dem Motto: Croissant oder Baguette - ist mir doch wurscht, Hauptsache Paris.

Es dauert, bis er die richtige Taste mit der richtigen Bezeichnung und dem richtigen Preis gefunden hat. Seine Erleichterung ist spürbar. Und man mag sich gar nicht vorstellen, was los wäre, wenn einer seinen kompletten Wochenendeinkauf in dem Benzinladen absolvieren würde. Hier gibt es schließlich alles, was man braucht, um den Öffnungszeiten im Supermarkt eine lange Nase drehen zu können: von der Frischmilch über Butterkekse bis zum Schnaps. Und das ist so gar nicht nach dem Geschmack des wackeren Tankwarts, der sich keineswegs als Gemischtwarenhändler sieht. "Ich würde eine bayerische Tankstelle aufmachen", sagt er zum Abschied noch. "Da gibt's dann nur Sprit, Augustiner und Leberkässemmeln." Dann sortiert er die Baguettes und Croissants in der Auslage.