19. November 2018, 22:06 Uhr Mitten in Unterhaching Der Nikolo geht nimmer um

Viele Familien suchen immer noch dringend jemanden, der am 6. Dezember ihre Kinder ermahnt und beschenkt. Schuld ist der Fachkräftemangel

Kolumne von Iris Hilberth

War nicht gerade noch Sommer? Gefühlt ist das so, aber angesichts des Kälteeinbruchs ist man doch geneigt, auf den Kalender zu schauen: Die Termine für Weihnachtsfeiern stehen bereits fest, in knapp zwei Wochen öffnen die ersten Christkindlmärkte und kurz darauf kommt auch schon der Nikolaus. Wenn er denn kommt, der gute Mann mit Mitra und Hirtenstab. Denn mitunter scheint es gar nicht so einfach zu sein, diese Rolle zu besetzen. In Unterhaching etwa suchen Familien in einer Facebook-Gruppe händeringend nach einem Nikolaus, doch es melden sich vor allem andere, denen auch noch der Gast mit dem weißen Bart und den Geschenken für den 6. Dezember abgeht.

Selbst bei der Jungen Union, früher eine sichere Adresse für die Rekrutierung von Nikoläusen, mussten die Unterhachinger feststellen: Es herrscht Personalmangel. Noch hat sich diese Verknappung von Darstellern in roten Mänteln und goldenem Buch unterm Arm nicht auf die gesamte JU ausgeweitet. In Putzbrunn hat der Nikolaus-Service des CSU-Nachwuchses sogar noch Termine frei - auf Wunsch auch mit Krampus.

Besser wird es kaum: Der Nikolaus-Job ist nicht als Mangelberuf anerkannt. In der "Positivliste" der Agentur für Arbeit, auf der sich alle Tätigkeiten befinden, in denen es definitiv einen Fachkräftemangel gibt, stehen Landmaschinenmechanikermeister genauso wie Brunnenbauer, Podologen, Netzmonteure, Hörakustiker und Leichtflugzeugbauer. Der Nikolaus steht nicht drauf. Dabei sind Fachkräfte in diesem Metier durchaus erwünscht. Es gibt in Köln sogar eine Nikolausschule, an der Teilnehmer neben traditionellem Liedgut lernen, worauf es beim Kostüm ankommt und wie man sich als Nikolaus verhalten soll: nicht aufs Handy schauen und nicht rauchen. Dass nicht jeder als Fachkraft geeignet ist, hat man in Unterhaching längst eingesehen: Nach Beschwerden über die schmächtige Statur des Nikolaus vom Christkindlmarkt verkündete der Bürgermeister erleichtert: Dem "Krisperl" habe man gekündigt. Der Neue sehe eher so aus wie er, der Bürgermeister, selbst.