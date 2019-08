13. August 2019, 22:03 Uhr Mitten in Unterhaching Dauercamper am Straßenrand

Die Gemeinde sollte sich überlegen, den vielen Wohnwagenbesitzern mehr Komfort zu bieten, wo sie doch eh meist ganzjährig am Straßenrand parken

Kolumne Von Iris Hilberth

Seit geraumer Zeit, also bestimmt seit einem halben Jahr, steht in einer kleinen Wohnstraße in Unterhaching ein Wohnwagen. Das ist an sich nichts besonders Erwähnenswertes. In der Straße stehen diverse Anhänger. Viel zu viele, wie die meisten finden, die dort wohnen. Überhaupt ist Unterhaching mittlerweile nahezu komplett zugeparkt mit irgendwelchen Bootstrailern, Anhängern und Wohnmobilen. Ihre Besitzer haben sie dort dauerhaft abgestellt. Vielleich haben manche auch längst vergessen, sie wieder abzuholen. Zumindest sind einige bereits auf dem Asphalt festgerostet. Wem sie gehören, weiß man oft nicht so genau. Es ist alles ein bisschen mysteriös. Denn die Anwohner sind häufig nicht die Besitzer.

Bei diesem recht kleinen und älteren Modell, das direkt vor Kinderkrippe vor sich hin gammelt, fällt vor allem das Nummernschild auf: SPN. So stellt sich also die Frage: Warum bitte hat sich jemand aus dem Landkreis Spree-Neiße für einen Dauercampingplatz ausgerechnet Unterhaching ausgesucht? Noch wurde allerdings kein Brandenburger gesichtet, der hier vor seinem SPN-Wohnwagen Campingstühle aufgestellt oder den Grill angeworfen hätte, wie man das in der Regel gerne mal am Wochenende macht, wenn man sich zu den Dauercampern zählt. Gut, die Anreise aus Drebkau oder Groß Schacksdorf-Simmersdorf ist auch nicht ganz so kurz, da überlegt man sich schon, ob der Ausflug lohnt. Von Schenkendöbern nach Unterhaching sind es schlappe 631 Kilometer. Deshalb stellen die Anhänger-Besitzer aus dem Landkreis München und der Stadt München ihre Wohnwägen nicht in Brandenburg, sondern lieber in Unterhaching ab. Schließlich parken hier schon all die Wohnmobile. Unterhaching, der größte Dauercampingplatz des südlichen Landkreises. Vielleicht sollte die Gemeinde mal überlegen, den Gästen etwas mehr Komfort zu bieten. Mittlerweile gehört zu jedem gut ausgestatteten Campingplatz nicht nur die Parzelle, sondern wenigstens ein Semmelservice und Animation für die Kinder. Auch ein paar Mobilehomes im Ortspark können nicht schaden.