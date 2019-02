20. Februar 2019, 21:35 Uhr Mitten in Unterhaching Das kann man sich schenken

Die rote Telefonzelle aus der englischen Partnergemeinde kennt in Unterhaching jeder. Doch stimmt es, dass kleine Geschenke die Freundschaft erhalten?

Kolumne von Iris Hilberth

Manche Menschen lassen sich nicht von dem Glauben abbringen, dass kleine Geschenke in jedem Fall die Freundschaft erhalten. Sie erwarten aber auch, dass man sich über jedes seltsame Mitbringsel narrisch freut und Präsente, die nur ihnen selbst gefallen, begeistert entgegen nimmt. Man ist dagegen irgendwie machtlos und lässt es geschehen, wohl wissend, dass die Dinge bestenfalls ein staubiges Dasein in irgendeiner Ecke verbringen werden. Was die Porzellanfigur von der Oma im Privaten ist, sind Statuen und Skulpturen bei der Städtepartnerschaft. Kaum eine Delegation reist über die Grenze, ohne ein solches Kunstwerk im Gepäck, von dem man sich verspricht, dass es einen prominenten Platz in der befreundeten Gemeinde finden wird.

In Unterhaching gibt es einige solcher Freundschaftsbeweise im Ortsbild. Der französische Besuch aus Le Vésinet etwa hat mal einen steinernen Adonis mitgebracht. Den wollten die Unterhachinger aber nicht vor ihrem Rathaus aufstellen, verbannten ihn ins Freibad und zogen dem Nackerten eine Badehose an. Bürgermeister Wolfgang Panzer hingegen kommt jeden Tag auf dem Weg in sein Büro an einem komischen Metallvogel aus der spanischen Partnerstadt Adeje vorbei, und die rote englische Telefonzelle aus Witney vor dem Rathaus kennt jeder. Unterhaching hat selbst schon bayerische Löwen und geschnitzte Trachtenpärchen verschenkt. Aber wenn man sich mal so lange kennt wie Unterhaching und seine Partnerstädte, gesteht man sich nach einigen Jahrzehnten ein, dass man den ganzen Kram eigentlich nicht braucht. Und man vereinbart, wie das lange verheiratete Paare häufig tun, sich besser nichts mehr zu schenken.

Nur gibt es da noch die Partnerschaftsbäume, die mitunter nicht so langlebig sind wie der heroische Schwimmbad-Jüngling. In Bischofshofen zumindest ist ihnen der Baum aus Bayern eingegangen, nachdem sie ihn verpflanzt hatten. Nun hätten die Österreicher gerne einen neuen. Und was machen sie? Sie schenken den Unterhachingern einfach einen zweiten Baum und hoffen auf das gleiche Gegengeschenk zum 40. Jahrestag ihrer Freundschaft. Aber wo bleibt da die Überraschung? Wie wäre es mal mit einer schönen Statue?