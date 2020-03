In der Schweiz haben sie gleich reagiert: Massenveranstaltungen mit mehr als tausend Leuten dürfen vorerst nicht mehr stattfinden. Das Virus, das heißt wie mexikanisches Bier, macht's nötig. Und so ruhte am Wochenende bei den Eidgenossen der Fußball, während in Norditalien zumindest eine Handvoll Partien der Serie A abgesagt wurde. Der Rest fand wie geplant statt.

So weit, Fußballspiele abzusagen, ist man hierzulande noch nicht, wobei es im Fall der Partie der Bayern in Hoffenheim vielleicht besser gewesen wäre, die Ultras hätten die Reise ins Kraichgau ausfallen lassen; dann wären auch die Schmähplakate gegen TSG-Mäzen Dietmar Hopp in der heimischen Garage geblieben. Die Debatte um Tradition versus Kapitalismus im Fußball wäre aber wohl trotzdem weitergeführt worden - schließlich schossen sich Anhänger mehrerer alteingesessener Klubs auf Hopp und den DFB ein.

In Unterhaching haben sie den SAP-Gründer beim Heimspiel gegen die Bayern-Amateure in Ruhe gelassen. Auch sonst sind die Fans der Rot-Blauen nicht dafür bekannt, üble Hassparolen in die Welt zu posaunen (außer es geht gegen Sechzig). Und doch könnte es sein, dass der Aufstiegskampf in Liga drei schon bald im stillen Kämmerchen stattfindet, wenn nämlich auch in Deutschland Massenveranstaltungen verboten werden. Dann trifft es sogar die Heimspiele der Hachinger, selbst wenn die Zuschauerzahlen im Sportpark meist überschaubar sind. Doch spätestens wenn beim ersten Mitarbeiter des benachbarten Chip-Herstellers Infineon oder einem Haching-Fan, der über Fasching zum Skifahren in der Lombardei war, das tückische Virus nachgewiesen wird, dürfte es einsam werden im Stadion der Spielvereinigung.

Wie gut, dass sich der ziemlich analoge Klubpräsident Manfred Schwabl hat breitschlagen lassen, eine E-Sport-Abteilung zu gründen: Anfang April startet der Hachinger E-Sportler Ramazan Elmas beim nächsten Turnier der Fifa-20-Global-Series in Bukarest (nachdem er zuletzt in Paris in der Vorrunde gescheitert ist). Wenn bis dahin der echte Kick nicht mehr kickt, wäre das doch eine coole Alternative. Denn anderen beim Computerspielen zuzuschauen, das sollte vom heimischen Rechner aus auch ohne Ansteckungsgefahr möglich sein. Vorausgesetzt, Ramazan darf in vier Wochen überhaupt noch nach Rumänien reisen.