Kolumne von Stefan Galler

Im Profisport wird bekanntlich das Recht dann und wann gebogen, wenn es nicht so passt, wie sich das die Protagonisten wünschen. So tricksen die Fußballvereine regelmäßig beim Financial Fairplay, eine Regelung, die eigentlich besagt, dass die Klubs nicht mehr Geld für teure Zugänge ausgeben dürfen als sie selbst einnehmen. Interessiert die Herrschaften mit den dicken Brieftaschen aber nicht - und sie kommen damit unglückseligerweise meistens auch noch durch wie zuletzt Manchester City.

Besonders kreativ hat sich die Balltreterbranche in den vergangenen Jahrzehnten oft um die Ausländerbeschränkungen in den jeweiligen Ligen herumgedrückt. Der Stammbaum jedes südamerikanischen Kickers wurde bis ins Mittelalter zurückverfolgt, um irgendwo einen europäischen Urahn zu entdecken. Was in den meisten Fällen gelang, so wurden beispielsweise für den Argentinier Angel di Maria italienische Vorfahren ausgegraben. Dessen Landsmann Lionel Messi, der eigentlich italienisch-albanische Wurzeln hat, verpflanzte man kurzerhand nach Spanien - inklusive entsprechenden Passes.

Über den Stammbaum des neuen Trainers der Spielvereinigung Unterhaching gibt es eigentlich keine Zweifel: Arie van Lent wurde vor fast 50 Jahren im Dörfchen Opheusden in der niederländischen Provinz Gelderland als Sohn niederländischer Eltern und Enkel niederländischer Großeltern geboren. Er kam mit 19 nach Bremen, lernte dort seine spätere Frau kennen - was ihm irgendwann tatsächlich die deutsche (Zweit-)Staatsbürgerschaft einbrachte.

Doch seit dieser Woche hat van Lent sogar noch einen dritten Ausweis, auch wenn dieser eher ehrenhalber und symbolisch ausgestellt wurde: Haching-Präsident Manfred Schwabl, seit ehedem ein glühender Verfechter des bajuwarischen Brauchtums, verlieh dem neuen Coach bei der offiziellen Präsentation spaßeshalber gleich mal die bayerische Staatsangehörigkeit. Weil erstens so viele Holländer jedes Jahr durch Bayern rollen, wenn sie nach Österreich fahren. Und weil er - Schwabl - einst einen netten holländischen Nachbarn gehabt habe. Und der neue Assistenztrainer Roman Tyce, früher mal tschechischer Nationalspieler und Profi bei Sechzig und Haching, sei sowieso ein "Vollbayer", wohnt er doch seit vielen Jahren in Oberhaching.

Einbürgerung auf Unterhachinger Art: So leicht machen es sich nicht mal die Ahnenforscher im italienischen und spanischen Fußball.