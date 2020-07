Mitten in Unterföhring

Kolumne von Sabine Wejsada

Corona nervt. Weil der Sitzungssaal im Rathaus für lokalpolitische Zusammenkünfte in Pandemie-Zeiten viel zu klein ist, um Abstandsregeln und Hygienevorgaben einzuhalten, müssen die Unterföhringer Gemeinderäte samt Publikum seit Monaten im gegenüberliegenden Bürgerhaus tagen. Doch der große Saal wird schon bald wieder für Kurzweiligeres gebraucht, da das Kulturprogramm langsam anläuft. Das heißt: Der Gemeinderat muss umziehen - samt seinem maskierten Gefolge. Und zwar in den Feststadel draußen am Ortsrand.

Welch ein Glück, dass sich die Mehrheit im Gremium durchgesetzt hat, als seinerzeit über die Errichtung des hölzernen Gebäudes entschieden worden ist. Sonst stünden die Gemeinderäte jetzt auf der Straße. Da der Stadel nun fertig ist, aber wegen Corona dort keine feucht-fröhlichen Feiern stattfinden dürfen, wird das nicht bei allen Parteien beliebte Bauwerk jetzt eben Schauplatz für ernste Angelegenheiten. Man darf schon gespannt sein, wie sich vor allem der Großteil der SPD-Fraktion und auch alle anderen im mehr als sechs Millionen Euro teuren Prestigeobjekt des Bürgermeisters schlagen werden. Keine Sorge, vor Freude tanzen darf ohnehin niemand.

Traditionell gibt es in Unterföhring während der Sitzungen wohlschmeckende Beilagen zum trockenen Papierkram: alkoholfreie Getränke, Häppchen, Obst und Naschwerk als Nervennahrung stehen bereit, damit niemand während der langwierigen Diskussionen vom Fleisch fallen muss. Nach dem Umzug könnte sich die Speisenauswahl für Gemeinderäte und Verwaltungsspitzen ändern: Vielleicht werden künftig ein rescher Schweinsbraten und ein kühles Bier vom Fass aufgetischt. Schließlich verfügt der Stadel über eine gastrotechnische Ausstattung, die den Vergleich mit einem echten bayerischen Wirtshaus nicht zu scheuen braucht. Trotz aller alpenländischen Hütten-Romantik bleibt nur eines zu hoffen: dass niemand durch das rustikale Ambiente im neuen Domizil des Gemeinderats dazu verführt wird, sich wie im Komödienstadel aufzuführen.