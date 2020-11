Glosse von Sabine Wejsada

Das vermaledeite Virus macht, was es will. Seit Wochen gehen wir nun schon nicht mehr ins Theater oder ins Kino und können uns seit Kurzem auch nicht mehr mit Freunden im Café treffen. Aber hilft's was? Nicht wirklich. Täglich steigen die Zahlen der Neuansteckungen, das Infektionsgeschehen auch im Landkreis München mag sich nicht nachhaltig beruhigen, die Kurve will einfach nicht abflachen. Und die Corona-App auf dem Smartphone spuckt jeden Tag mindestens zwei neue Risikobegegnungen aus.

Das Display bleibt zwar zum Glück immer noch grün, aber es zeigt doch eines: Das Virus ist unter uns. Wohnt vielleicht schon bei den Nachbarn. Oder bei der Frau hinten in der Schlange an der Supermarktkasse, deren Maske schief im Gesicht hängt und die es trotz strengen Blicks und rollender Augen einfach nicht schaffen will, die vorgeschriebenen anderthalb Meter Abstand einzuhalten. Noch ein Schritt näher und die Gute läuft Gefahr, sich gleich zwischen Klopapier und Küchenrollen wiederzufinden. Corona nervt, und zwar ganz schön.

Wie gut, dass einige, die um diese Zeit normalerweise gerade landauf, landab damit beschäftigt wären, das selbst gemachte Sortiment für die Christkindlmärkte zu basteln, aus der Not eine Tugend machen. Die Kolpingsfamilie in Unterföhring zum Beispiel hat es mit dem Virus aufgenommen und stellt davon unbeeindruckt ihren begehrten Eierlikör her. Auch wenn es heuer wegen der Pandemie keinen Budenzauber geben darf, muss niemand auf das beliebte Getränk verzichten. Wer mag, kann es sich bis zum 20. November direkt bei den Produzenten bestellen. Der Erlös aus dem coronabedingt neu organisierten Verkauf wird wie üblich zu hundert Prozent für soziale Zwecke gespendet.

Und ganz ehrlich: Ein Gläschen allein daheim kann in Zeiten wie diesen nicht schaden. Prost!