Kolumne von Sabine Wejsada

Haben Sie auch schon einen persönlichen Inzidenz-Berater? Also einen, der gleich in der Früh die neuesten Zahlen aufs Smartphone schickt, die pünktlich mit dem Weckergeläut aufploppen? So einen braucht's. Denn nur dann lassen sich zum Morgenkaffee die tagesaktuellen Corona-Regeln erfahren, ohne auf das Merkblatt zu spechten, das Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Länderchefs nach langwierigen Lockerungsübungen in der Vorwoche beschlossen haben. Brave Bürger haben sich die irre Anleitung zum vermeintlichen Glücklichsein natürlich ausgedruckt und irgendwohin gepinnt, um zu wissen, was die Stunde schlägt.

Ist die 50 "stabil", das heißt mehrere Tage, unterschritten, lohnt sich die schicke Garderobe, schließlich will keiner im Pyjama oder in der Jogginghose ins Museum oder ins Modegeschäft. Zu allem Überfluss müssen auch alle Grundschulkinder zum Präsenzunterricht in die Schule. Los, aufstehen, damit sie sich gestiefelt und gespornt schnell auf den Weg machen. Liegt die Inzidenz aber drei Tage hintereinander über der halben Hundert, dann kann es ruhig bei Katzenwäsche und gemütlichem Outfit bleiben. Sie fassen sich an den Kopf? Kein Wunder. Gerade in der so eng verwobenen Region München sind derartige Vorgaben schlichtweg ein Witz.

Wer etwa in Unterföhring wohnt, darf aktuell zwar ohne Reservierung nach Blindham bei Aying düsen, um in Wildtierpark mit den Fellnasen zu kuscheln, ein Besuch im näher gelegenen Hellabrunn ist aber nur unter strengen Auflagen erlaubt, obwohl drinnen wie draußen fast gleich Inzidenzwerte herrschen. Der Unterschied: Die Stadt hat die Hürde zwei Tage früher gerissen. Geht's noch? Ist das vermaledeite Virus seit einem Jahr nicht gerade dafür bekannt, dass es keine lokalen Grenzen kennt und mit Inzidenzen so viel am Hut hat wie Kultusminister Michael Piazolo mit der Lebenswirklichkeit von Lehrern, Schülern und Eltern? Sollte man angesichts der pandemischen Lage nicht lieber das große Ganze sehen?

Wird Zeit, dass der persönliche Corona-Coach endlich anruft. Wie soll man sonst wissen, was heute erlaubt ist? An morgen mag ohnehin noch keiner denken.