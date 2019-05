28. Mai 2019, 22:29 Uhr Mitten in Taufkirchen Urlaub um die Ecke

Auch nahe Destinationen haben ihre Reize, vor allem sind sie viel schneller zu erreichen

kolumne Von Iris Hilberth

Pfingsten naht, und da ist für viele der Urlaub eine ausgemachte Sache. Wer nicht auf die Ferien angewiesen ist, nutzt wenigstens die Feiertage für einen Kurztrip. Vier Tage Rom oder drei Tage in die Berge, mal eben nach New York oder doch lieber nach Barcelona, oder wenigstens an den Gardasee. Ob der miesen CO₂-Bilanz vieler dieser Vorhaben könnte man Kurzurlaub allerdings auch mal anders interpretieren. Nämlich mit kurzer Anreise.

Urlaub vor der Haustür liegt absolut im Trend, das wird zumindest immer behauptet, nach dem Motto: Im Bayerischen Wald kann man sich auch entspannen. Aber auch um nach Zwiesel oder Cham zu kommen, steht man in den Pfingstferien garantiert in irgendeinem Stau. Warum also nicht nach noch näheren Destinationen suchen. Man könnte als Unterhachinger doch mal Urlaub in Taufkirchen machen. Da gibt es den Sport- und Freizeitpark, die Kegelfelder und sogar eine alte Pfarrkirche. Als Unterföhringer könnte man mal nach Ottobrunn reisen. Immerhin haben die dort ein Otto-König-von-Griechenland-Museum. Wer will da noch in die Ägäis? Brunnthals Gewerbegebiet wäre auch ein Option. Für urlaubsreife Oberhachinger vielleicht, die die oberbayerische Idylle mal vorübergehend satt haben. Hier finden sie ein Möbelhaus, in dem sie sich fast schon wie in Schweden fühlen werden.

Wer von diesem Trend noch nicht restlos überzeugt ist, sollte wissen: Solche Kurzreisen gibt es sogar zu gewinnen. Von wegen Mittelmeer-Kreuzfahrten oder Südafrika-Trip, wenn man im Quiz die richtigen Antworten gegeben hat. Ein Taufkirchner hat beim "Freitagsglück" des Bayerischen Rundfunks jetzt einen dreitägigen Hotelaufenthalt gewonnen. In Aying. Ja, da ist es auch schön! Und das ist bloß 19,3 Kilometer weit weg. Mit Bahn und Bus wäre er nach einer Stunde und sechs Minuten am Ziel. Einen Tick schneller würde es mit dem Rad gehen. Wenn für ihn der Weg das Ziel ist, könnte er sogar zu Fuß gehen - oder mit dem Auto über die A 8 fahren. Dann stünde er sogar im Stau und hätte das Gefühl, weit gereist zu sein.