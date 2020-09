Kolumne von Iris Hilberth

Wo ist eigentlich mein Joghurt? Und hatte ich nicht ein Sandwich im mittleren Fach deponiert? Kühlschränke in Büroküchen sind mitunter Orte, an denen nicht nur vergessene Speisen vor sich hinschimmeln, sondern auch frisches Essen plötzlich verschwindet. Einer Umfrage des Jobportals "Monster" zufolge haben sich acht Prozent der Nutzer bereits an den Speisen der Kollegen bedient, ohne dass die Besitzer davon wussten. So viele zumindest haben den Mundraub zugegeben. Mehr als ein Viertel der Befragten wurde bereits beklaut. Die Erhebung hat weit vor Corona stattgefunden, derzeit gammeln wohl eher längst abgelaufene Fertigsalate und eingetrocknete Saftflaschen in seit Monaten verwaisten Kühlschränken auf einsamen Büroetagen, während sich die Besitzer der einst lukullischen Zwischenmahlzeiten im Home-Office über die plötzlich verschwundene Schokolade in der privaten Küche wundern.

Als Tipp gegen die Essensdiebe haben die Leute von "Monster" damals dazu geraten, die Lebensmittel doch ganz einfach zu beschriften. Ein Zettel mit dem Namen des Besitzers könnte helfen, die Warnung "Finger weg!" wäre sicher eine noch deutlichere Botschaft. Vielleicht hätte auch die Gemeinde Taufkirchen klarere Worte wählen sollen.

Dort geht es zwar nicht um Bürokühlschränke, um die Nahrung fleißiger Arbeiterinnen aber sehr wohl. Rettet die Bienen? Da war doch mal was. Genau: die vielen Unterschriften und das Vorhaben, den Insekten Gutes zu tun. In Taufkirchen sind sie im Rathaus sogar schon länger sehr darum bemüht, mit Blühstreifen Biene und Co. ein wohlschmeckendes Angebot zu unterbreiten. Die Saat geht dort seit fünf Jahren am Straßenrand auf und ist noch dazu schön anzusehen. So schön, dass es sich manch ein Spaziergänger offenbar nicht verkneifen kann, die Blumen für die Vase mitzunehmen. Etwa am Weg entlang der S-Bahn in Richtung Oberhaching, wo eine Frau neulich unter den irritierten Blicken der Passanten ungeniert Blumen pflückte. Dabei hatte die Gemeinde keinen Zweifel daran gelassen, wer sich hier bedienen soll, und auf Schildern das Prinzip Blühstreifen erläutert. Trotzdem knurrt so mancher Taufkirchner Biene jetzt der Honigmagen. Wer weiß, wer die Sonnenblumenkerne aus dem Vogelhaus geklaut hat. Vielleicht doch nicht das Eichhörnchen. Und was ist mit den Mehlwürmern?