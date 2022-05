Brotzeit an der Autobahn

Mitten in Taufkirchen

An der Anschlussstelle Taufkirchen schmeckt Rehen das Gras offenbar besser als im Perlacher Forst.

Kolumne von Iris Hilberth, Taufkirchen

Der Perlacher Forst ist 13,26 Quadratkilometer groß. Gut, es gibt ausgedehntere Waldflächen, aber für den Ballungsraum München ist das schon mal ganz ordentlich. Als Reh kann man sich da eigentlich nicht beklagen, man findet genug, um sich den Bauch vollzuschlagen: Junge Gräser, Knospen, Kräuter - alles vorhanden, was den Gaumen der Wiederkäuer erfreut. Zwei bis vier Kilogramm Grünmasse vertilgt ein Reh am Tag, aber so dicht von Rehen besiedelt ist der Perlacher Forst ja nicht, dass es nicht reichen sollte. Ob dort allerdings das angeblich bevorzugte Große Hexenkraut, die zu den Leibspeisen zählende Wald-Ziest und der ebenfalls beliebte Gemeine Hohlzahn zu finden sind, ist nicht ausreichend erforscht.

Tatsache aber ist, dass ein Trio von furchtlosen Rehen weder Mühen noch Risiken scheut, um in einen eher zweifelhaften kulinarischen Genuss zu kommen. Regelmäßig machen sie sich über das Feinstaub-geschwängerte Grün direkt neben der Giesinger Autobahn her. Wer häufiger die A 995 stadtauswärts fährt, hat Bambi und seine Freunde sicher schon mal an der Anschlussstelle Taufkirchen beim Grasen beobachtet. "Die machen da regelmäßig Brotzeit", weiß man bei der Autobahnpolizei Holzkirchen. Aber kann das gesund sein?

Eine Studie der Technischen Universität Berlin in der Schrebergartenkolonie "Frischer Wind", die in Charlottenburg direkt neben der Stadtautobahn liegt, hat vor einigen Jahren ergeben, dass dort angebautes Gemüse problematische Schwermetallbelastungen aufweist. Mangold mit Blei, Petersilie mit Kadmium. Den Berliner Hobbygärtnern war das damals einem Bericht des Deutschlandfunks zufolge egal. Ihnen hat ihre Ernte weiterhin gemundet. Man dürfe nicht "so pimperlich sein", wurden sie zitiert.

Das sind unsere wilden Wiederkäuer von der Giesinger Autobahn offenbar auch nicht. Sie finden immer wieder einen Durchschlupf durch den Zaun. Denn auswärts schmeckt's bekanntlich am besten. Auch wenn da für das gemeine Reh neben einer Bleivergiftung und vorbeirasenden Blechlawinen noch ganz andere Gefahren lauern. Wenn die drei mal nicht zu sehen sind, könnte es sein, dass entweder der Zaun repariert wurde oder in Taufkirchen jemand ein Lied anstimmt: "Ja was gibt's denn heit auf d'Nacht? Heit gibt's a Rehragout, a Rehragout, a Rehragout!"