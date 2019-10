Es ist viel von Protokollen die Rede, seit bekannt ist, dass ein US-Präsident seinen ukrainischen Kollegen zu Ermittlungen gegen den Sohn eines politischen Rivalen, sagen wir mal: ermuntert hat - und zwar ungeniert am Telefon, während ein Mitarbeiter Notizen machte. Sie bringen den Präsidenten nun in die Bredouille, weil er die oberste Regel für Politiker ignoriert hat: Wähle deine Worte sorgsam, wenn sie aufgenommen, notiert oder vertwittert werden - in heutiger Zeit also: immer. Für Gemeinderäte ist das nichts Neues. Ihren Ausführungen lauscht nicht nur eine Handvoll Zuhörer, sie werden auch in einem Protokoll festgehalten, wie es die bayerische Gemeindeordnung fordert. Eigentlich.

In Taufkirchen jedoch sind diese Niederschriften zuletzt schmerzlich vermisst worden. Die Gründe: Die Protokollantin war krank und bei einer Sitzung streikte auch noch das Aufnahmegerät. "Technische und personelle Schwierigkeiten" - so nennt das Bürgermeister Ullrich Sander (parteifrei). Das monatelange Fehlen der Protokolle sei "grob rechtswidrig", klagten dagegen die Freien Wähler schon im Juli. Derweil erinnerte die Initiative Lebenswertes Taufkirchen (ILT) daran, dass das Landratsamt die Gemeinde angewiesen habe, fehlende Niederschriften "unverzüglich zu erstellen". Wohl auch deshalb tauchte nun gleich ein Schwung von Protokollen auf, die der Gemeinderat genehmigen sollte. Allein diese Niederschriften beruhigten die Gemüter nur bedingt, da sich darin einige Fehler eingeschlichen hatten.

Die ILT monierte "das Weglassen von Wörtern oder Verdrehen von Sätzen". David Grothe verwies auf einen Beschluss zum Thema Wohnungsbau, der "leider" anders lautete als es niedergeschrieben wurde. Und Eckhard Kalinowski (FW) verweigerte die Abstimmung über die Protokolle total, weil sie "teils gravierende Fehler" aufwiesen. Dieses Verhalten kritisierte Sander als "peinlich genug für einen ehemaligen Bürgermeister". Wobei man wissen muss: Sander und sein Vorvorgänger pflegen eine ähnlich liebevolle Beziehung wie Donald Trump und sein Antezessor Barack Obama. Daher hätte Kalinowski wohl nichts dagegen, wenn Sander wegen mangelhafter Protokolle ein Amtsenthebungsverfahren drohte. Der Gemeinderat jedoch genehmigte alle Niederschriften - bis auf eine, deren Wortlaut noch rekonstruiert werden muss.