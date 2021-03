Glosse von Claudia Wessel

Einkaufen ist eine schöne Beschäftigung. Gemächlich schiebt man den Einkaufswagen durch die Gänge, entlang an frischem Obst und Gemüse, an Regalen voller Kaffee und Tee, an bunten Flaschensortimenten aus Säften und Schorlen. Genüsslich macht man Halt am Milchregal und nimmt im Geiste Löffelchen von diversen Joghurts: vielleicht der mit Himbeere? Oder der mit Mango? Besonders interessant ist die Truhe mit allerlei Bio-Schnickschnack wie Humus oder Bärlauchpaste. Ja, wie entspannt ist doch ein Einkauf, wenn man quasi alleine im Geschäft ist. Und die Abstandsregeln ebenfalls etwas dazu tun, dass man sich nicht bedrängt fühlt.

Nun aber geisterte eine Schreckensvision durch die Köpfe der Lebensmittel-Liebhaber. Ostern vor der Tür, mehrere Feiertage und dann ein weiterer Feiertag? Ja, der ist vom Tisch. Die Geschäfte haben geöffnet. Doch schon in den wenigen Stunden, in denen es schien, es könnte ein von oben verhängtes Einkaufschaos drohen, hat man gehandelt. Und einen alten Traum wahr gemacht: die Bestellung einer Ökokiste. Die kommt frei Haus vor die Wohnungstür, gefüllt mit frischer Rohkost, angereichert mit allem Möglichen ganz nach Wunsch, zu bestellen bei einem Taufkirchener Lieferdienst.

Die erste Nachricht war frustrierend. Schon viele andere waren auf die Idee gekommen. "Wegen des derzeit großen Andrangs stehen Sie auf der Warteliste." Mist, nun also doch hinein ins Einkaufswagenrennen, wo wäre dies wohl am wenigsten aufreibend? Vielleicht im AEZ-Einkaufszentrum Pullach? In der Schlosspassage Grünwald? Im Fasanenpark Einkaufszentrum in Unterhaching? Beim einen Laden die Osterhasen, beim anderen das Obst, beim dritten . . . Da poppt die rettende Nachricht auf: "Sie können jetzt bestellen." Beim Lieferdienst wählt der Kunde erst mal die Rohkost-Ökokiste, dazu die Käsevielfalt "S" für Singles, ein Focaccia aus der Brotabteilung, Milchvorrat aus der Kühltheke. Kommt auch am Karsamstag. Ach, das wird ein entspanntes Ostern. Ganz egal auf welche Ideen die Corona-Verordner womöglich wieder kommen.