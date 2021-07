Wer die Flecken von Tomatensoße und Spinat auf seinem Teppich satt hat, sollte am Mittwoch an einem Kurs des Familienstützpunkts teilnehmen

Kolumne von Michael Morosow

Es existieren Wesen auf dieser Erde, zum Beispiel Meerschweinchen, die schlüpfen stubenrein sowie mit voll ausgebildetem Kauwerkzeug ausgestattet aus dem Leib ihrer Mütter und schlagen sich augenblicklich den Bauch voll - mit Stil und ohne zu sabbern. Menschenkinder gehören definitiv nicht dazu. Mäuschen und Scheißerchen brauchen in der Regel Jahre, bis sie ohne zu sauen Nahrung zu sich nehmen können. Ihre Tischmanieren bis dahin sind oft schrecklich. Ein Löffelchen Griesbrei für Mama, ein Löffelchen in den Halsausschnitt, ein Löffelchen für Papa, ein Löffelchen auf den Teppich - was für eine Gaudi für das Baby, das dann nicht selten vor lauter Spaß aus vollem Munde herzerfrischend prustet, was eine neue Kompletteinkleidung erforderlich macht.

Im leicht fortgeschrittenen Stadium des ersten Tischsitten-Semesters lernen die kleinen Dreckschleudern, dass Papa und Mama sehr traurig sind, wenn das ganze Kind nach Nudeln mit Tomatensoße aussieht, und es nicht sinnvoll ist, sich eine Pommes in die Nase zu stopfen, geschweige denn in den Fruchtsaft zu werfen. Wie lange es dauert, bis die Schmutzfinken in der Technik der unfallfreien Nahrungsaufnahme so weit sind wie Meerschweinchen, hängt dabei von der Qualität ihrer Ausbildung ab, in der sie unter anderem lernen, dass man Essen auch schlucken kann. Erst dann rentiert es sich, einen neuen Teppich zu kaufen.

Wie bei vielen anderen Erziehungsfragen können Eltern, gerade die Novizen unter ihnen, auch hierbei mit fachlichem Beistand des Familienstützpunktes Taufkirchen rechnen. "Essen wie die Großen - Übergang zum Familienessen" lautet der Titel eines Online-Workshops, den die Einrichtung für diesen Mittwoch, 7. Juli (19 bis 21 Uhr), im Integra-Haus der Familie anbietet. Zu dieser Abendzeit machen die Kinder, gewaschen, gefüttert und gewickelt, bereits Heia in ihren Bettchen, sodass sie auch keinen Spinat auf die Tastatur kotzen können, was den Lernprozess (der Eltern) beschleunigt. Am Ende winkt die Messer-Gabel-Schere-Licht-Reife des Kindes, noch bevor es das Elternhaus verlässt.