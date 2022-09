Kolumne von Iris Hilberth,

Die E-Mail-Adresse telefonisch übermitteln zu müssen, kann eine anstrengende Angelegenheit sein. Buchstabieren hilft manchmal, nicht immer ist man damit aber erfolgreich. Allein ein "ck" mitten im Namen oder ein stummes "h" am Ende kann die digitale Kommunikation zunichte machen, ehe sie begonnen hat. Schnell ist der Gesprächspartner mit der Schreibweise überfordert, selbst wenn man ausdrücklich darauf hinweist. Bestenfalls meldet er sich nochmal, weil "etwas nicht stimmt" mit der E-Mail-Adresse. Unangenehm kann es hingegen werden, wenn die andere Version ebenfalls existiert und ein Fremder die Nachricht erhält. Wie viele Mails Christina schon bekommen hat, die eigentlich für Cristina gedacht waren, lässt sich erahnen.

Schwierig ist es auch, sich eine passende E-Mailadresse zuzulegen, wenn es viele Namensvettern gibt. Das stellt nicht nur Privatleute vor eine Herausforderung. Auch Gemeinden müssen bisweilen Kreativbüros einschalten, wenn sie im Internet gefunden und nicht verwechselt werden wollen. Kirchheim zum Beispiel. Allein in Bayern gibt es fünf Kirchheims, dazu kommen vier in Baden-Württemberg und jeweils eins in Hessen, Nordrhein-Westfalen, Thüringen und Rheinland-Pfalz. Macht also 13 in Deutschland. Aber auch Österreich und Frankreich haben Gemeinden mit diesem Namen. Unter www. kirchheim.de landet man jedenfalls im osthessischen Landkreis Hersfeld-Rotenburg. Will man das Rathaus von Kirchheim bei München kontaktieren, muss man wissen, dass die E-Mail-Adresse der Mitarbeiter alle mit @kirchheim-heimstetten.de enden.

Auch in Taufkirchen bei München kennt man dieses Problem durch die Konkurrenz mit der gleichnamigen Gemeinde an der Vils. Zwar hat die Kommune im Hachinger Tal wesentlich mehr Einwohner, die geschmeidige Adresse taufkirchen.de aber sicherten sich die Kollegen aus dem Landkreis Erding. So lebte man in der hiesigen Gemeinde jahrelang mit taufkirchen-mucl.de. Das Anhängsel, das klingt wie "Muckel" und für München-Land steht, hat Bürgermeister Ullrich Sander nie wirklich glücklich gemacht. Jetzt hat er seine E-Mail-Adresse in buergermeister@meintaufkirchen.de geändert. Vielleicht spart das ja Zeit und Nerven. Die man woanders offenbar noch hat, etwa bei der Wehrverwaltung in Strausberg, zu erreichen unter BwDLZDoberlugKirchhainStandortserviceStrausberg@bundeswehr.org.