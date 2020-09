Kolumne von Patrik Stäbler

Eine Nachricht, die in diesen turbulenten Zeiten etwas untergegangen ist, stammt von Deutschlands höchstem Berg: der Zugspitze. Auf dessen 2962 Meter hohen Gipfel haben die Ausdauerathletin Sarah Wingendorf und der Bergführer Riccardo Mizio unlängst eine zwölf Kilo schwere Sitzbank hinaufgeschleppt. Anlass war die Erstbesteigung vor 200 Jahren. Als Lohn für seine Großtat erhielt das Duo einen Weltrekord-Eintrag für "das schwerste auf einen Berg getragene und dort aufgebaute Möbelstück".

Nicht ganz so hoch hinaus wollen die Gemeinde Taufkirchen, das Quartiersmanagement der Sozialen Stadt und das Landschaftsarchitekturbüro Rockinger - wiewohl ihre Vertreter an diesem Freitag ebenfalls eine Sitzbank durch die Lande tragen. Das Ziel ist jedoch kein Berggipfel, sondern der Park am Wald, wie der Grünzug im Herzen des Ortsteils Am Wald seit Kurzem heißt. Dort laden die Veranstalter alle Bürger zum Probesitzen sein. Will heißen: "Wir tragen eine Bank von A nach B und schauen uns dann an, ob sich die jeweilige Stelle als Standort für eine Sitzmöglichkeit eignet", so Tilo Klöck vom Quartiersmanagement.

Hintergrund ist die geplante Aufhübschung des Grünzugs, die noch dieses Jahr mit der Umgestaltung des Eingangsbereichs auf Höhe der Lindenpassage beginnen wird. Der im Volksmund Katzenklo genannte Platz soll umfassend renoviert und mit einer Wasserstelle sowie Beeten ausgestattet werden. Darüber hinaus will sich die Gemeinde demnächst die Beleuchtung vornehmen, um "dunkle Ecken zu beseitigen", wie es Bürgermeister Ullrich Sander formuliert. Ein weiterer Kritikpunkt vieler Bürger betrifft fehlende Sitzmöglichkeiten in der Anlage - genau hier setzt der Rundgang am Freitag an, der sich auf den nördlichen Teil des Grünzugs konzentriert.

"Gerade viele Senioren hätten gerne mehr Bänke im Park, um sich auszuruhen", sagt Klöck. Zugleich wisse er aber, dass zusätzliche Sitzplätze nicht unumstritten sind. Denn: "Überall, wo sich die Senioren tagsüber niederlassen, sitzen abends die Jugendlichen." Und das wiederum erbost viele Anwohner, die über Lärm und Müll klagen. "Da droht ein Nutzungskonflikt, den es zu bewältigen gilt", sagt Klöck. "Ich habe den Landschaftsplanern schon gesagt, dass hier Befriedung vor Ästhetik kommt."

Tilo Klöck jedenfalls wirbt dafür, dass sich möglichst viele Bürger an der Standortsuche beteiligen. Als Lohn gibt es zwar keinen Weltrekord-Eintrag - wohl aber einen attraktiveren Park am Wald für die Taufkirchner.