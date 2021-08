Von Michael Morosow

Getreu dem Sinnspruch "Wenn der Berg nicht zum Propheten kommt, dann muss der Prophet zum Berg kommen" schießen derzeit niederschwellige Impfangebote auch im Landkreis München wie Pilze aus dem Boden. Sie richten sich in erster Linie an die zögerlichen, lethargischen Zeitgenossen, die sich wahrscheinlich schon längst hätten gegen Corona impfen lassen, wenn ihnen der Postbote eine Spritze setzen dürfte und sie dafür nicht aus dem Haus gehen müssten. Aber wenn man sich quasi en passant in die Schulter piksen lassen kann, dann macht man eher seinen Oberarm frei - so die Rechnung des Landratsamtes München, das derzeit mit einem Impfbus über die Lande tourt und dort Station macht, wo möglichst viele Oberarme zusammenstehen.

An diesem Dienstag etwa steht der Impfbus von 17 bis 21 Uhr am Unterhachinger Sportpark, wo gleichzeitig die heimischen Fußballer das Team aus Memmingen zu einem Regionalligaspiel empfangen. Ärmel hochkrempeln ist dann angesagt, im übertragenen Sinne für die Hachinger Kicker auf dem Spielfeld, im Wortsinn für die noch ungeimpften Zuschauer auf den Rängen. Ein stichhaltiger Grund für ein Kommen bietet sich am selben Tag auch auf dem Gelände der Jochen-Schweizer-Arena in Taufkirchen, wo Interessenten von 10 bis 17.30 Uhr Drive-in-Impfungen offeriert werden. An Mut sollte es den Kunden nicht fehlen, denn wer einen Sky Jump aus zwölf Metern Höhe wagt oder sich im Hochseilklettergarten herumkraxeln traut, wird sich wegen eines kleinen Piks schon nicht in die Hose machen. Dass der Veranstalter neben Freiheit auch Atemlosigkeit verspricht, sollte keinen verunsichern.

Damit die Impfkampagne des Landkreises am Ende kein Schlag ins Wasser wird, bringt sich auch das Phönixbad Ottobrunn in die gemeinsame Sache ein. Am kommenden Samstag von 11.30 bis 20 Uhr heißt es hier Plätschern und Spritzen. Ein sehr niederschwelliges Impfangebot bietet sich schließlich im Ayinger Bräustüberl, wo einem am Freitag und Samstag Konzerte von La Brass Banda und ein kostenloses Vakzin kredenzt werden. "Ein Obazda und einmal Biontech bitte", könnte die Bestellung lauten.