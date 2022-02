Kolumne von Claudia Wessel

Bei Sturm genderabhängig Ängstlichkeit oder Wut, bei nächtlichem Regen unruhiges Hin- und Herwälzen, bei Regen tagsüber Gereiztheit. Bei Föhn aggressive Ausbrüche. Bei Schnee Alarmstimmung in uralten Narben. Bei Vollmond Nachtaktivität und intellektuelle Bedürfnisse um 3 Uhr früh wie stundenlanges Krimi-Lesen (weiblich) beziehungsweise Actionfilm-Wiederholungen im Fernsehen anschauen (männlich). Bei lang andauerndem Hoch Hochstimmung. Bei Gewitter Streitsucht.

Soweit die Beobachtung einer kleinen Testgruppe aus zwei Personen, wobei die eine behauptet, das sei alles Quatsch und sie, also er, habe mit Wetterphänomenen überhaupt nix am Hut und noch nie darunter gelitten. Die Studienleiterin und Testperson Nummer zwei dagegen ist fest davon überzeugt, dass dies alles immer wieder genau so eintritt.

Und schließlich bestätigt sogar die Wissenschaft, also namhafte Experten, dass es Meteoropathie oder Meteorotropismus sehr wohl gibt. Föhn, Hitzewellen, drückende Luft oder Gewitter wirken sich demnach sehr wohl auf Allgemeinbefinden, Stimmung und Leistungsfähigkeit aus. Schuld daran ist der Luftdruckwechsel. Auch Narbenschmerzen sind keine Einbildung, sondern kleine Kurzschlüsse in den Nervenfasern, wie jeder Wetterfühligkeitsleugner leicht nachlesen kann.

Dass ein ausgewachsener Orkan nun für die Stimmung der Menschen eine besondere Herausforderung ist, liegt auf der Hand. Selbst wenn er zufällig am selben Datum stattfindet wie die Offenbarung der deutschen Politiker, dass hierzulande der Yogakurs weiterhin mit Abstand, Maske und 3 G stattfindet, während aus der Schweiz eine freudige E-Mail eintrifft, in der steht: "Damit entfällt die Covid-Zertifikats- wie auch die Maskenpflicht fürs Yoga. Ab sofort dürfen wir euch endlich wieder uneingeschränkt in unseren Klassen und Workshops begrüßen."

Trotzdem darf man nicht fehlinterpretieren, dass die schlechte Laune daher komme. Nein, Ylenia ist schuld, die mit Geschwindigkeiten von 70 Stundenkilometern aus westlicher Richtung auf unser Wohlfühlzentrum trifft. Und was empfiehlt nun der Expertenrat der Meteoropathieler gegen Wetterfühligkeit? Bewegung, am besten windgeschützt in einem Tanzlokal. Von März an wieder möglich. Na also, geht doch.