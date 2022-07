Kolumne von Iris Hilberth

In 22 Wochen ist Winteranfang. Diese Nachricht klingt hart. Und kaum einer will das wahr haben an Tagen, an denen die Temperaturen über die 30-Grad-Marke schnellen. Ist aber wichtig zu wissen. Und wer nun meint, das dauere noch ewig, nur weil er gerade erst die Sommerreifen aufs Auto geschraubt hat, wird sehr schnell merken, dass man nicht früh genug an Eis und Schnee denken kann. Außerdem können ein paar kühle Gedanken nicht schaden mitten im Juli. Vielleicht auch, um rein mental die Hitze zu ertragen und das Durchhaltevermögen zu erhöhen. Man macht sich klar, dass es mit dem Schwitzen auch irgendwann wieder vorbei ist. Jetzt schon an den Winter zu denken, hat aber auch ganz praktische Gründe. Man kommt den anderen mit der Vorbereitung auf Eis und Schnee zuvor.

Während die Winter-Verdränger noch gelähmt vom schwül-warmen Wetter im Liegestuhl abhängen, macht der wahre Kenner des perfekten Timings bereits mobil und kümmert sich um die Ausrüstung und die Manpower für den Schneesturm. So wie ein Großdinghartinger, der aktuell ein Schild an seinem Gartenzaun hängen hat mit der auffallenden Stellenausschreibung: "Winterdienst gesucht". Ja, auch im kleinen Dingharting weiß man, dass durch den allgemeinen Fachkräftemangel oft mal was liegen bleibt. Wer seinen Schneeräumer schon im August verpflichtet, kommt im Dezember nicht ins Schlingern.

Natürlich ist das clever gedacht. Antizyklisch eben. Gegen den Strom schwimmen und das tun, was die Konkurrenz gerade nicht macht, woran sie nicht mal denkt, kann ein echtes Erfolgskonzept sein. Da geht nicht nur das Streusalz, der Splitt und die Schneeschaufel günstiger her. Man bekommt den Räumdienst vielleicht sogar zu Sommerpreisen. Der eine oder andere ältere Großdinghartinger wird sich vielleicht noch an die letzte Eiszeit erinnern. Damals, vor rund 10 000 Jahren, ist der Deininger Weiher entstanden, als sich der Isar-Loisach- Gletscher zurückzog. Unter den Winterdiensten herrschte damals Goldgräberstimmung und man konnte froh sein, wenn man sich den Frühbucherrabatt gesichert hatte.