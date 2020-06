Die kleine, freche, schlaue Biene Maja, das weiß jedes Kind, fliegt durch ihre Welt und zeigt uns, was ihr gefällt. Insektizide und Flächenfraß zählen nicht dazu, bis vor Kurzem definitiv auch die Schwarzen nicht. Im Gegenteil, wenn die Maja und ihr Willi über die CSU-Zentrale in München geflogen sind, dann haben sie sich stets mit einem Flügel die Augen verdeckt. Inzwischen aber ist Markus Söder quasi zum König von Bayern gekrönt worden, und seine Liebe zu Bienenköniginnen und deren Völker ist jetzt schon legendär. Seit dem erfolgreichen Volksbegehren "Rettet die Bienen" federt der Franke wie Majas Freund Flip von Bühne zu Bühne, um den Schutz der heimischen Umwelt zu propagieren. Seine neue Empathie für grüne Themen mag der Absicht geschuldet sein, selbst ein wenig Honig zu saugen aus der neuen Stimmungslage im Lande. Und vielleicht wird die CSU im nächsten Wahlkampf "Maja würde CSU wählen" auf die Plakate drucken lassen. Aber wenn am Ende aller Rettungstaten die Welt für Bienen und Insekten eine bessere geworden ist, dann passt alles - aus der Luft betrachtet.

Ein wenig besser geworden ist die Welt bereits für die CSU in Straßlach-Dingharting, bekam sie doch zuletzt bei den Kommunalwahlen die meisten Stimmen und heimste einen zusätzlichen Sitz im Gemeinderat ein. Dieser Erfolg ist ihr nicht einfach zugeflogen, auch wenn er etwas mit Maja und Co. zu tun hatte. Der Schutz der heimischen Umwelt sei einer der wichtigsten Punkte im Kommunalwahlprogramm gewesen, heißt es in einer Pressemitteilung des Ortsverbandes, und: "Wir reden nicht nur, wir handeln." Die Handlung liegt dabei schon ein wenig zurück. Am 22. Mai haben drei CSU-Gemeinderäte Saatgut für eine 10 000 Quadratmeter große Blühwiese an Markus Werner und Sebastian Pettinger vom Frimmerhof übergeben, die es sofort ausgesät haben. Und ein Schild haben sie aufgestellt. "Auf Grund unseres tollen Wahlergebnisses haben wir uns entschieden, die ursprünglich versprochenen 5000 m² zu verdoppeln. Die Blühwiese widmen wir unseren Wählerinnen und Wählern", steht darauf. Treffender gewesen wäre: "Für Maja".