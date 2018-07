26. Juli 2018, 22:20 Uhr Mitten in Straßlach Aktenzeichen XY ante portas

Rudi Cernes Skoda-Beauftragte sollte doch eine Limousine von einem Kombi unterscheiden können

Von Iris Hilberth

Wenn sich jemand Fremdes für das eigene Auto interessiert, dann ruft das eher Argwohn denn Freude hervor. Schließlich handelt es sich bei dem Fahrzeug weder um einen schnittigen Sportwagen, noch um einen seltenen Oldtimer. Der Skoda Octavia schafft es regelmäßig unter die Top Ten der meist verkauften Autos, im vergangenen Jahr wurden 59 147 Exemplare dieses Modells in Deutschland neu zugelassen. Massenware also, meistens weiß oder schwarz. Warum sollte sich also jemand dafür interessieren? Nein, es ist nicht zu verkaufen und auf dem Parkplatz nahe dem Gasthaus zur Mühle in Straßlach-Dingharting auch nicht falsch abgestellt.

Was um alles in der Welt findet diese Frau dann so interessant an dem Auto, dass sie Fragen stellt wie: "Ist das ein Octavia? Ist das eine Limousine?" Nein es ist ein Kombi. "Weiß ist er ja schon", stellt die Frau fest. Stimmt, wenn auch derzeit etwas schmutzig. Ob denn eine Limousine vorne genauso aussieht wie ein Kombi? Man überlegt kurz, ob man klarstellen soll, dass man kein Skoda-Händler ist, beschließt aber, freundlich zu bleiben. Dann platzt sie schließlich mit ihrem Anliegen heraus: "Wir drehen nämlich. In München." So, so. "Aktenzeichen XY." Und dazu suche sie dringend einen weißen Skoda Octavia. Man fragt sich, ob wohl Rudi Cerne davon weiß.

Spätestens seit "Pappa ante portas" 1991 ist man alarmiert, wenn Filmteams auftauchen. Loriots Heinrich Lohse hatte es für eine tolle Überraschung gehalten, seine Wohnung als Drehort zur Verfügung zu stellen. Bei Evelyn Hamann alias Frau Lohse kam das von den Filmleuten verursachte Chaos eher nicht so gut an, was in dem schönen Satz mündete: "Meine Frau sagte grade, sie würde sich noch mehr freuen, wenn Sie Ihren Film irgendwo anders drehen."

Dankend ablehnen ist bei enthusiastischen Filmleuten nicht so einfach. Die Skoda-Beauftragte von Rudi Cerne jedenfalls ist ganz hingerissen von dem Auto, das zwar keine Limousine ist, aber weiß und von vorne eventuell so aussieht wie das gesuchte Fahrzeug. Übrigens soll es für den Film als Wagen herhalten, mit dem die Verbrecher weggefahren sind. Man stellt sich vor, wie der Kombi rückwärts davonrast, weil er ja nur von vorne so aussieht wie eine Limousine. Die Begeisterung darüber hält sich bei den Autobesitzern äußerst in Grenzen, was wiederum die Filmfrau nicht versteht. Vielleicht hätte man es wie Loriot formulieren sollen: "Wir würden uns noch mehr freuen, wenn Sie Ihren Film mit einem anderen Auto drehen."