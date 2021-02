Kolumne von Wolfgang Krause

Dass wir alle im vergangenen Jahr häuslicher geworden sind, liegt auf der Hand - es bleibt einem ja auch nichts anderes übrig. Davon profitieren nicht nur Möbelhäuser und Streamingdienste, sondern auch die Anbieter von Biokisten, die ihren Abonnenten jede Woche ein Überraschungssortiment regionales Gemüse vor die Tür stellen. Seit Monaten kommen auf diese Weise auch im eigenen Haushalt Dinge auf den Tisch, die der eigenen Großmutter zu altbacken gewesen wären: Wirsing, Weißkraut, Blaukraut, Grünkohl, Schwarzkohl, Spitzkohl, Blumenkohl, Rosenkohl, Kohlrabi und Kohlrüben - man glaubt gar nicht, wie viele verschiede Sorten Kohl es gibt, und die meisten schmecken wirklich erstaunlich fad.

Wer das alles selbst verbrauchen will - und nicht wie eine Kollegin die Hälfte angeekelt an Nachbarn verschenken -, muss sich natürlich von der Gewohnheit verabschieden, bei Hungeranfällen spontan Nudeln in den Topf zu werfen. Er muss vorausplanen, einkochen, einlegen, einfrieren - und neue Rezepte ausprobieren, für die in der Regel weiteres Gemüse eingekauft werden muss, das die Kiste gerade nicht hergibt. (Manches ist trotz aller guten Vorsätze nur mit Fleisch zu genießen, aber das ist ein anderes Thema.)

So entwickelt er sich langsam zum Kenner, oder er glaubt es zumindest. Als die junge Kassiererin beim Edeka in Straßlach um Hilfe bittet, weil sie weder den Endiviensalat kennt noch den Chinakohl und nicht weiß, was sie eintippen soll, kann er noch auftrumpfen. In einem Sauerlacher Gemüsemarkt allerdings zeigt sich einige Tage später, dass es noch viel zu lernen gibt. Auf dem Einkaufszettel stehen Frühlingszwiebeln, aber hier ist die Auswahl so groß, dass sie selbst Gemüsekisten-erfahrene Kunden überfordert. Frühlingszwiebeln oder das, was man dafür halten könnte, gibt es in verschiedenen Stärken, manche sind grün, manche rot, und die Beschriftung ist kaum zu entziffern. In einem Anfall von Experimentierfreude fällt die Wahl auf die mitteldicken roten. Und es ist geradezu beruhigend, dass die Frau an der Kasse den Bund hoch hält und fragt: "Was ist das?"