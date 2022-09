Wer seine Nudeln in Italien kauft, kann viel Geld sparen - wenn ihm kulinarische Vielfalt nicht so wichtig ist.

Kolumne von Iris Hilberth, Sauerlach

Rotwein aus Frankreich, Tee aus England oder Oliven aus Spanien - früher hatten viele Urlauber bei ihrer Rückkehr Lebensmittel aus ihrer Ferienregion im Gepäck. Um ein bisschen Urlaubsgeschmack mit nach Hause zu nehmen, Freunden etwas Besonders mitzubringen oder einfach, um anzugeben. Das lohnt sich heutzutage meist nicht mehr. Wenn es nicht gerade Rheumapflaster aus Affenhoden, Tigerknochen oder tiefgefrorene Singvögel sind - die sind natürlich verboten und werden vom deutschen Zoll beschlagnahmt- wird man sich schwer tun, etwas zu finden, das nicht im gut sortierten Vollsortimenter zu Hause gelistet ist. Und dann gibt es ja auch in den Discountern regelmäßig griechische, asiatische oder alpenländische Wochen.

Dass es sich durchaus lohnen kann, vor der Fahrt über den Brenner Richtung Norden nicht nur den Tank mit Benzin bis zum Rand vollzumachen, sondern auch die letzte Lücke im Kofferraum mit Einkäufen in Italien, hat ein Mann aus Sauerlach festgestellt. Er hat die Nudelpreise vergleichen und dabei eine beachtlich Differenz entdeckt: Spaghettini No. 3, sempre al dente in fünf Minuten, gibt es in einem Supermarkt in Affi für 79 Cent. Laut Hinweis eine "Offerta". Die gleiche 500-Gramm-Packung hat er nach seiner Rückkehr vom südlichen Gardasee in Sauerlach für 2,19 Euro im Regal gefunden - auch das offenbar ein Angebot, denn das Preisschild weist den Betrag als "Discount günstig" aus. Man weiß nicht, wieviel die Nudeln dort sonst kosten.

Es lohnt sich also durchaus, kehrt zu machen und mit einem leeren Kofferraum zurück nach Affi zu fahren. Das spart trotz der hohen Spritkosten glatt ein paar tausend Euro. In einen VW-Passat etwa, der laut Hersteller ein Kofferraumvolumen von 650 Litern hat, könnte man 1065 Packungen Barilla-Spaghetti einladen, die jeweils eine Größe von etwa sieben mal 3,2 mal 27 Zentimeter haben. Klappt man gar die Rücksitze um, passen 2918 Packungen rein. Das sind immerhin 1459 Kilo Pasta. Man würde also je nach dem 1491 bis 4085,20 Euro sparen.

Aber wer isst schon so viele Nudeln? Eltern würden sagen, jedes Kind gefühlt innerhalb eines halben Jahres. Tatsächlich essen die Deutschen im Durchschnitt nur 9,5 Kilo Pasta im Jahr. Eine Wagenladung reicht also, um die gut 8000 Einwohner von Sauerlach eine ganze Woche lang zu versorgen. Es sollten sich also schon ein paar Familien zusammentun, damit sich der Direktimport lohnt. Sonst hängen einem die Spaghettini schnell zum Hals raus.