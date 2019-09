Von Kindern, die an diesem Dienstag eingeschult werden, wird erwartet, dass sie höflich und aufmerksam sind und sich benehmen können, das heißt konkret, dass sie zuhören, ihre Klassenkameraden aussprechen lassen und sich melden statt einfach dazwischen zu rufen. Wie schwer das mitunter einzuhalten ist, lernen sie indes von Erwachsenen und Halberwachsenen. So herrscht in Putzbrunn dieser Tage große Aufregung, weil die Gemeinde der Jungen Union verboten hat, an den Straßenrändern Plakate mit dem Aufruf "Vorsicht: Schulkinder!" aufzustellen. Da hat es sich mit dem Sich-Benehmen.

Auf Facebook und auf Twitter unter den Hashtags #Diskriminierung und #Schulanfangsplakate ist seither der Teufel los. Von "beispielloser Diskriminierung" spricht etwa der JU-Ortsvorsitzende Bastian Sitter und Florian Hahn, CSU-Kreisvorsitzender und Bundestagsabgeordneter aus Putzbrunn und ehemals selbst JU-Chef, stößt ins selbe Horn: "Bürokratie vor Kindersicherheit". Er könne über das Verbot, das er "verantwortungslos" nennt, nur den Kopf schütteln. Seit er 1989 in die JU eingetreten sei, habe diese immer die Plakate aufgehängt. Doch jetzt habe das SPD-geführte Rathaus dies untersagt.

Das habe weder finstere noch parteipolitische Gründe, versichert SPD-Bürgermeister Edwin Klostermeier. Vielmehr lasse die Plakatierungsverordnung Parteienwerbung nur für Veranstaltungen zu. "Und diese stammt nicht vom Bürgermeister oder der Verwaltung, sondern wurde vom Gemeinderat gemacht. Dort haben alle zugestimmt - inklusive der CSU", so Klostermeier. Dann schiebt er hinterher: "Herr Hahn weiß das vielleicht nicht, aber vielleicht erkundigt er sich mal bei einem seiner Mandatsträger."

Warum das Verbot dann heuer, während die Plakate in früheren Jahren stehen durften? "Da ist es wahrscheinlich nicht aufgefallen", mutmaßt der Bürgermeister. Dieses Jahr aber hatte die JU um Genehmigung gebeten. Der SPD, die ebenfalls zum Schulanfang plakatieren wollte, habe man Gleiches gesagt. Von Willkür, so Klostermeier, könne also keine Rede sein. Für den CSU-Nachwuchs hat er dann noch einen Rat: Wenn ihr die Verordnung nicht passe, könne sie ja eine Änderung beantragen. Darüber werde dann im Gemeinderat befunden. Wobei sich die Gemeinderäte hoffentlich zuhören und aussprechen lassen.