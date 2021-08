Von Martin Mühlfenzl

Ein Ministerbesuch gleicht oft dem Erscheinen des Weihnachtsmanns - und die Besuchten dürfen sich dann auf eine reiche Beute, respektive über Geschenke freuen. Als Andreas Scheuer, der noch immer Bundesverkehrsminister ist, vor fast genau einem Jahr nach Garching kam, hatte er einen Scheck in Höhe von 2,3 Millionen Euro für die Förderung des ersten Radschnellwegs im Landkreis München im Gepäck, den er an Kerstin Schreyer übergab - bei der sich übrigens weitaus weniger Menschen wundern, dass sie die Themen Bauen, Wohnen und auch Verkehr in der bayerischen Staatsregierung verantwortet.

Scheuer hatte bei dem Termin natürlich nicht nur gute Laune, sondern war zu dem Zeitpunkt - etwas mehr als ein Jahr vor der Bundestagswahl - schon im Wahlkampfmodus. Aber irgendwie ist er das aus alter Gewohnheit ja immer - davon kann sich kein ehemaliger Generalsekretär der CSU befreien. Diese Karrierestufe hat Kerstin Schreyer aus Unterhaching übrigens übersprungen, wie Wahlkampf geht, weiß aber auch die ehemalige Sozialministerin - und das sogar, wenn für sie persönlich überhaupt keine Wahl ansteht. Derzeit ist Schreyer im Landkreis so präsent wie Scheuer in negativen Nachrichten: Eine Scheckübergabe für ein Kinderheim in Putzbrunn hier, die - für eine Verkehrsministerin wahnsinnig wichtige - Inaugenscheinnahme einer Kreuzung in Brunnthal da, der Besuch bei einem Impfstoffproduzenten in Martinsried dort. Fast scheint es so zu sein, als sei Schreyer auf Stimmenfang, ganz nah beim Wahlvolk, und wolle auf einem imaginären Ticket den Sprung in den Deutschen Bundestag schaffen.

Das aber wird Ministerpräsident Markus Söder kaum zulassen. Die Unterhachingerin gehört zu seinen zuverlässigsten Kräften im Kabinett, auf das er nicht in allen Fällen stolz sein kann (Aiwanger, Huml). Und außerdem steht ja in zwei Jahren wieder eine Landtagswahl an und Schreyer gilt als sichere Bank im südlichen Landkreis, in dem sich die Menschen zwar bei den letzten Urnengängen verstärkt den Grünen zugewandt haben, die Direktmandate aber stets in Händen der CSU blieben. Vielleicht aber denkt sich Söder doch irgendwann, eine wie Schreyer könnte auch in Berlin Präsenz zeigen. Schlechter als der ... ach, das weiß der Söder selbst.